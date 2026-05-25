Konservatorė Skaistė siūlo naujas paramos priemones norintiems įsigyti pirmąjį būstą

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pataisas įregistravusi parlamentarė siūlo numatyti dvi tarpusavyje susijusias priemones: valstybės garantiją trūkstamai pradinio įnašo daliai bei valstybės paramos atidėtą grąžinimą asmenims iki 36 metų.
Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, tokiu būdu siekiama spręsti pradinio įnašo trūkumo problemą tais atvejais, kai jauni žmonės neturi pakankamai sukauptų nuosavų lėšų visam pradiniam įnašui padengti.
„Valstybė turi padėti žmonėms įveikti šį startinį barjerą ir sudaryti galimybę kurti gyvenimą Lietuvoje anksčiau, o ne po dešimtmečio taupymo“, – sako G. Skaistė.
Projektais siūloma, kad valstybė galėtų suteikti iki 10 proc. būsto vertės finansinę paramą pirmajam būstui įsigyti ar statyti. Šios paramos nereikėtų pradėti grąžinti iš karto – grąžinimas prasidėtų tik tada, kai būsto paskolos likutis sumažėtų iki 80 proc. būsto vertės. Todėl preliminariai vertinama, kad dauguma paramos gavėjų valstybės paramą pradėtų grąžinti maždaug po 5–8 metų nuo būsto kredito sutarties sudarymo, priklausomai nuo kredito termino, palūkanų normų ir pasirinkto paskolos grąžinimo grafiko.
Kartu siūloma įtvirtinti ir naują valstybės garantijos mechanizmą tais atvejais, kai bankas reikalauja didesnio pradinio įnašo nei numato Lietuvos banko (LB) Atsakingojo skolinimo nuostatai (ASN). Tokiu atveju, valstybė galėtų garantuoti dalį trūkstamo pradinio įnašo, taip sumažindama jaunų žmonių poreikį sukaupti itin dideles pradines santaupas.
Jei Seimas pritartų, abiem priemonėmis galėtų pasinaudoti pirmąjį būstą įsigyjantys asmenys iki 36 metų bei jaunos šeimos, atitinkančios kredito davėjų nustatytus kreditingumo reikalavimus.
„Šiuo metu galiojanti valstybės paramos sistema orientuota į ribotą dalį visuomenės ir dažniausiai taikoma mažesnės vertės būstams arba tam tikroms teritorijoms, todėl nemaža dalis jaunų dirbančių žmonių, ypač didmiesčiuose, lieka be realios pagalbos. Siūlau platesnes ir lankstesnes priemones, kurios padėtų žmonėms, turintiems pakankamas pajamas būsto paskolai, bet neturintiems galimybių greitai sukaupti didelio pradinio įnašo“, – teigia G. Skaistė.
Pasak parlamentarės, siūlomos priemonės sukurtos taip, kad atitiktų LB patvirtintus Atsakingojo skolinimo nuostatus ir nekeltų papildomos rizikos finansų sistemai.
Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, nors nuo šių metų rugpjūčio 1 d. pirmąjį būstą įsigyjantiems žmonėms minimalus pradinis įnašas sieks 10 proc. būsto vertės, praktikoje daliai asmenų bankai taiko griežtesnius reikalavimus ir prašo sukaupti 15–25 proc., o kai kuriais atvejais – net apie 30 proc. būsto vertės siekiantį pradinį įnašą. Tai ypač aktualu regionuose, perkant senesnės statybos būstą ar statant individualius namus.
Projektu siūloma valstybės garantija būtų taikoma tik tai pradinio įnašo daliai, kuri susidaro dėl banko taikomo griežtesnio paskolos ir įkeičiamo turto vertės santykio nei maksimaliai leidžia Atsakingojo skolinimo nuostatai. Siūloma nustatyti, kad garantijos dydis negalėtų viršyti 30 proc. įsigyjamo būsto vertės.
Numatoma, kad abi Seimo narės G. Skaistės siūlomos priemonės galėtų būti finansuojamos iš valstybės biudžeto, nacionalinio plėtros banko ILTE, Europos Sąjungos (ES) bei tarptautinių finansinių institucijų lėšų. Prognozuojama, kad per metus jomis galėtų pasinaudoti apie 2–3 tūkst. pirmą būstą įsigyjančių žmonių ar šeimų.
Preliminariai vertinama, kad atidėto grąžinimo paramos priemonė pareikalautų iš valstybės biudžeto apie 10 mln. eurų per metus. Valstybės garantijų priemonės fiskalinis poveikis, anot G. Skaistės, priklausytų nuo suteiktų garantijų apimties ir faktinio garantinių įsipareigojimų vykdymo masto.
Pagal LB patvirtintus Atsakingojo skolinimo nuostatus nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d. pirmąjį būstą įsigyjantiems asmenims minimalus pradinis įnašas sudarys 10 proc. būsto vertės. Iki to laikotarpio minimalus pradinis įnašas pirmąjį būstą įsigyjantiems asmenims yra 15 proc. būsto vertės.
(be temos)