Lietuvos bankas įvardijo, kiek žmonės gali sutaupyti persiderėję dėl būsto paskolų

Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 mlrd. eurų – apie 30 proc. viso būsto paskolų portfelio.
„Refinansavimas tapo realiai veikiančiu įrankiu, padedančiu gyventojams ilgainiui sutaupyti reikšmingas sumas. Jis taip pat stiprina konkurenciją tarp kredito davėjų ir kuria tiesioginę naudą vartotojams“, – pranešime sakė LB Finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė.
Pakeitimus leidus būsto paskolas refinansuoti paprasčiau LB inicijavo 2024 metų pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo 2025 metų vasarį.
Nuo 2025-ųjų vasario refinansuota daugiau kaip 2,7 tūkst. būsto paskolų – gyventojai paskolų maržas vidutiniškai susimažino 0,42 proc. punkto ir per visą paskolos laikotarpį sutaupys vidutiniškai apie 7 tūkst. eurų.
Dar dėl maždaug 32 tūkst. paskolų žmonės persitarė su esamais bankais ir maržas vidutiniškai susimažino 0,33 proc. punkto, taip sutaupydami iki 4 tūkst. eurų.
Be to, LB skaičiuoja, kad 2025 metų pradžioje naujų paskolų su fiksuotomis palūkanomis dalis siekė vidutiniškai 1,5 proc., o šių metų pirmąjį ketvirtį – jau 10 procentų.
Vidutinė būsto paskolų marža, 2020 metų viduryje siekusi 2,4 proc., sumažėjo daugiau kaip trečdaliu ir jau ilgiau kaip metus svyruoja apie 1,5 procento.
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