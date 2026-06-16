Ministerija siūlo gerinti būsto prieinamumą

Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame Būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime.
Anot aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų.
„Galimybių vertinimo rezultatai bus labai svarbūs rengiant ilgalaikę kokybiško būsto prieinamumo politiką Lietuvoje bei mažinant finansinius barjerus jaunoms šeimoms ir pažeidžiamoms gyventojų grupėms“, – pranešime cituojamas ministras.
Vertinimo rengėjų teigimu, viena didžiausių problemų išlieka prieinamo būsto trūkumas regionuose. Dėl mažo ekonominio atsiperkamumo nekilnojamojo turto plėtotojai čia dažnai nevysto naujų projektų, todėl dalyje savivaldybių trūksta šiuolaikiško būsto pasiūlos.
Tuo metu didžiuosiuose miestuose ir kurortuose būsto paklausą didina gyventojų skaičiaus augimas bei investiciniais tikslais įsigyjamas nekilnojamasis turtas.
Ministerijos duomenimis, per 2010–2024 metus nuomojančių namų ūkių skaičius Lietuvoje išaugo daugiau nei du kartus – nuo 86 tūkst. iki 181,5 tūkst., o valstybės paramą būstui gaunančių namų ūkių skaičius padidėjo nuo 5,2 tūkst. iki 20,6 tūkst.
Analizėje taip pat pažymima, kad ketvirtadalis šalies gyventojų vis dar gyvena perpildytuose būstuose, o 8,6 proc. asmenų susiduria su prastos būsto kokybės problemomis. Be to, didelė dalis gyvenamųjų pastatų išlieka energetiškai neefektyvūs ir reikalauja renovacijos.
Ataskaitoje pabrėžiama, kad jaunoms šeimoms pirmojo būsto įsigijimą apsunkina aukštos kainos, ilgas taupymo laikotarpis ir griežtos skolinimosi sąlygos. Taip pat atkreipiamas dėmesys į vieną mažiausių Europos Sąjungoje (ES) socialinio būsto sektorių, dėl kurio daliai gyventojų būsto tenka laukti kelerius metus.
Ekspertai siūlo plėsti savivaldybių būsto fondą, spartinti teritorijų planavimo ir statybų leidimų išdavimo procedūras bei skatinti investicijas regionuose.
Vertinimo rezultatai bus panaudoti rengiant nacionalinę būsto prieinamumo strategiją, kurią planuojama parengti iki šių metų pabaigos.
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