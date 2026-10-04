Aukcionuose – karalienės „Bentley“ ir aktoriaus „Ferrari“

Spalio mėnesį aukcione „Broad Arrow“ bus parduodamas 2016-ųjų limuzinas „Bentley Mulsanne“, kuriuo važinėjo karalienė Elžbieta II (1926–2022).
Pagal specialų užsakymą buvo pagaminti du identiški „Bentley Mulsanne“. Abu – su 6,75 l darbo tūrio V8 varikliais, automatinėmis pavarų dėžėmis, galiniais varomais ratais.
Parduodamo limuzino rida – 9,6 tūkst. km. Salonas išgražintas riešutmedžiu, „Twine“ ir „Cumbrian Green“ odos elementais, avikailio kilimine danga.
Aukciono „Broad Arrow“ organizatoriai tikisi, kad Elžbietą II vežiojęs automobilis gali būti parduotas už 450 tūkst. eurų.
Lapkritį aukcione „Gooding“ bus galima įsigyti žinomo aktoriaus ir lenktynininko Steve’o McQueeno (1930–1980) išskirtinės spalvos „Ferrari 275 GTB/4*S NART Spider“.
„Blu Sera“ (arba „Evening Blue“) spalva buvo nudažyti tik du šio „Ferrari“ modelio automobiliai, o 1967-aisiais iš viso pagaminta vos dešimt dviviečių „275 GTB/4“ su atviru stogu.
S. McQueenas šį „Ferrari“ (variklis – 3,3 l darbo tūrio V12 beveik 300 AG) vairavo nuo 1967-ųjų iki 1971-ųjų ir nuvažiavo juo 24,3 tūkst. km, patyrė vieną avariją.
Prognozuojama, kad aukcione pirkėjui teks pakloti 15–20 mln. JAV dolerių.
Savo garaže S. McQueenas taip pat turėjo 1968 m. „Ford Mustang GT-390 Fastback“, 1956 m. „Jaguar XKSS“, 1970 m. „Porshe 911S“, 1962 m. „Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso“.
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