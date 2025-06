Bauda iš užsienio nepasieks? Netiesa

Paneigė mitą

Automobilių nuomos bendrovės „Europcar Lietuva“ duomenimis, vasaros mėnesiais transporto priemonių naudotojams skirtų baudų už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus apimtis išauga beveik 50 proc. Dažniausias pažeidimas – viršytas greitis.

„Vis dar gajus mitas, kad, jei greitį viršijai užsienyje ir tai užfiksavo greičio matuoklis, nieko tokio, bauda nepasieks. Tai netiesa“, – sakė „Europcar Lietuva“ vadovas Einaras Čiagus.

Pasak jo, jei keliaujant nuomotu automobiliu leistinas greitis viršytas Latvijoje ar Estijoje, bauda atkeliaus oficialiam automobilio savininkui – nuomos bendrovei, pavyzdžiui, į „Europcar“ biurą. Šiuo atveju bendrovė sumokės baudą ir pateiks sąskaitą klientui, į kurią bus įtrauktas ir baudos administravimo mokestis.

Lietuvoje situacija – kitokia: bauda siunčiama pažeidėjui. Valstybinės institucijos tiesiog kreipiasi į nuomos bendrovę, prašydamos pateikti vairuotojo duomenis. Kiek buvo viršytas greitis ar kokia bauda skirta, nuomos įmonė nesužino.

Aritmetika pravers

Pagal Estijoje galiojančias KET, už greičio viršijimą pirmiausia skiriama įspėjamoji bauda. Suma eurais apskaičiuojama padauginus viršytų kilometrų skaičių iš 7.

Tarkime, viršijus leistiną greitį 20 km/val., bauda bus 140 eurų. Didžiausia įspėjamoji bauda gali būti 300 eurų.

Lietuvoje bauda priklauso nuo to, kiek buvo viršytas greitis. Jei pažeidimas siekia 10–20 km/val., bauda gali būti iki 30 eurų. Jei greitis viršytas 50 km/val. ar daugiau, bauda gali siekti ir 550 eurų, be to, pažeidėjas gali netekti vairuotojo pažymėjimo.

Latvijoje už greičio viršijimą gali būti skirta 2 tūkst. eurų bauda.

Latvijoje už greičio viršijimą iki 20 km/val. gali būti skirta iki 80 eurų bauda. Už šiurkščius pažeidimus, pavyzdžiui, greitį viršijus 70 km/val. ar daugiau, gali būti skirta 2 tūkst. eurų bauda.

Išsisukti nepavyks

Kartais pažeidimų padarę nuomotų automobilių vairuotojai bando išvengti baudų blokuodami banko kortelę, kuri buvo pateikta nuomojantis automobilį.

Vis dėlto, anot E. Čiagaus, toks sprendimas nepadeda išvengti atsakomybės.

„Bauda už greičio viršijimą gali būti paskirta gerokai vėliau nei automobilis grąžintas. Banko kortelės blokavimas grąžinus automobilį tikrai nepadės. Pagal ES direktyvą, automobilių nuomos įmonės gali perduoti vairuotojo duomenis policijos pareigūnams kitose šalyse. Tad, net jei banko kortelė nebegalioja, bauda vis tiek pasieks, kai kuriais atvejais – net ir po metų ar dar vėliau“, – aiškino E. Čiagus.