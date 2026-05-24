Dėmių – mažiau, bet yra naujų

„Kiekviena juodoji dėmė šalies žemėlapyje – įspėjimo signalas, kad ten žmonės vis dar susiduria su pernelyg didele rizika. Mūsų tikslas – sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų ir perpus sumažinti juodųjų dėmių keliuose“, – sakė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė.
Juodoji dėmė – tai kelio ruožas arba sankryža, kur per ketverius metus užfiksuoti ne mažiau kaip keturi įvykiai, kuriuose žuvo arba buvo sužeisti eismo dalyviai.
Šiemet Transporto kompetencijų agentūros (TKA) specialistai nustatė ir ištyrė 27 juodąsias dėmes ir 31 avaringą vietą Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose. Užfiksuoti 122 įskaitiniai įvykiai, per kuriuos žuvo trys ir buvo sužeisti 162 eismo dalyviai.
Didžioji dalis juodųjų dėmių – penkiolika – išliko tose pačiose vietose kaip ir pernai, susiformavo dvylika naujų.
Tikslas – sutvarkyti 500 nesaugių pėsčiųjų perėjų.
Dažniausiai juodųjų dėmių tyrimuose nustatomi infrastruktūros trūkumai – nesaugūs kairieji posūkiai, nepakankamai saugios pėsčiųjų perėjos, pavyzdžiui, kai jos įrengtos per daugiau nei dvi eismo juostas arba kai trūksta kryptinio apšvietimo, taip pat nepakankamai aiškiai nustatytas eismo dalyvių pirmumas.
Siūloma modernizuoti sankryžas – optimizuoti šviesoforų fazes arba jas rekonstruoti į žiedines sankryžas, pėsčiųjų perėjose įrengti kryptinį apšvietimą ir saugos saleles, diegti horizontalųjį ženklinimą, aiškiai žymintį pėsčiųjų ir dviratininkų pirmumą nuovažose ir sankryžose.
„Kartu su investicijomis į infrastruktūrą būtinas ir pačių eismo dalyvių sąmoningumas“, – teigė TKA transporto paslaugų skyriaus vadovas Augustinas Gudelis.
Nustatyta, kad penkios iš 27 juodųjų dėmių susiformavo dėl netinkamo eismo dalyvių elgesio – vairuojant neblaiviems, neturint teisės vairuoti ar pasišalinus iš eismo įvykio vietos.
Tyrimas parodė, kad keturiolika juodųjų dėmių yra magistraliniuose keliuose, devynios – krašto, keturios – rajoniniuose keliuose.
Susidūrimai sukant į kairę (apsisukant) sudarė 26 proc. visų eismo įvykių juodosiose dėmėse.
Daugiausia juodųjų dėmių (trys) nustatyta magistraliniame kelyje Nr. A12 (Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas), Tauragės mieste.
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