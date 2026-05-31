 Du „Lamborghini“ – į metalo laužą

Du „Lamborghini“ – į metalo laužą

2026-05-31 10:00
„Kauno diena“, carscoops.com inf.

Hjustono (JAV) prieigose užfiksuotas vienas brangiausių pastaraisiais metais eismo įvykių: susidūrė du „Lamborghini“ – „Aventador S“ ir „Revuelto“.

Likučiai: „Aventador S“ ir „Revuelto“ lenktynės brangiai kainavo šių superautomobilių šeimininkams.

„Carscoops“ duomenimis, abu superautomobiliai nukentėjo taip, kad galimybės juos suremontuoti – minimalios: beveik visas „Aventador S“ sudegė, dalis „Revuelto“ kėbulo atsilaikė, tačiau priekis aplamdytas kaip reikiant, važiuoklė – irgi.

Ugniagesiai į avarijos vietą atvyko, kai „Aventador S“ jau liepsnojo. Policija incidento kol kas nekomentavo ir galimų priežasčių neįvardijo. Liudininkų teigimu, prieš susidūrimą abu „Lamborghini“ viešame kelyje lenktyniavo.

Preliminariais duomenimis, JAV naudotą „Aventador S“ galima nusipirkti už 420–500 tūkst. dolerių, už „Revuelto“ teks pakloti maždaug 600–700 tūkst. dolerių.

„Carscoops“ priminė, kad šiemet balandį netoli Sakramento beveik 2,5 mln. JAV dolerių įvertintą „Ford GT“ užkabino iš šalutinio kelio į pagrindinį išvažiavęs lengvasis furgonas.

Atsisveikinimas: 2,5 mln. kainavusio „Ford GT“ skrydis buvo pirmas ir paskutinis.
Atsisveikinimas: 2,5 mln. kainavusio „Ford GT“ skrydis buvo pirmas ir paskutinis. / „Instagram“ nuotr.

Kontaktas buvo stiprus, nes „Ford GT“ pakilo į orą, trenkėsi į betoninę užtvarą ir įskrido į greta buvusią aikštelę. Dviem šiuo superautomobiliu važiavusiems asmenims prireikė medikų pagalbos.

Naujesnės kartos (2017–2022 m.) „Ford GT“ turi 3,5 l darbo tūrio „EcoBoost V6“ variklį, generuojantį 660 arklio galių, itin lengvas anglies pluošto kėbulas ir aktyvi aerodinamika užtikrina maksimalų greitį ir stabilumą kelyje.

Absurdiškas incidentas gegužę užfiksuotas aukcione „Mecum“. Pirkėjas rovėsi plaukus, kai ką tik jo nupirktas 1970-ųjų „Ford Mustang Mach 1“ dėl nežinomų priežasčių trenkėsi į ekspozijos salės stulpą. Buvo apgadintas variklio dangtis, sparnai, bamperis, radiatoriaus grotelės. „Mecum“ personalas negalėjo paaiškinti, kodėl taip atsitiko.

Šiame straipsnyje:
eismo įvykis
susidūrė du Lamborghini
Aventador S
Revuelto

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ot
velnias, gaila, tikėjausi, kad vietinis bolševikinis pedalas nukentėjęs bus...
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0
brigadyrius
Kaip faina. Vagys dar prisivogs
2
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lietuvis
visus USA i metala !!!
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