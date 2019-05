Lietuvos naudotų automobilių rinka traukiasi

Ukrainiečiai perka mažiau

Iš viso per šių metų sausio, vasario ir kovo mėnesius Lietuvoje įvyko 96,8 tūkst. vnt. automobilių sandorių – maždaug 6 proc. mažiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Naudotų, jau Lietuvoje registruotų automobilių savininkų keitimo operacijų per pirmąjį ketvirtį užfiksuota dešimtadaliu mažiau nei 2018-ųjų pradžioje. Tačiau panašios tendencijos pastebimos ir naudotų automobilių importo rinkoje. Per pirmus tris šių metų mėnesius į šalį nuolatinei registracijai buvo įvežta 29,1 tūkst. naudotų automobilių, arba aštuntadaliu (12,5 proc.) mažiau nei per pirmąjį 2018-ųjų ketvirtį. Autoplius.lt komunikacijos vadovas Matas Buzelis pagrindine tokių rezultatų priežastimi įvardija stipriai pasikeitusį Ukrainos vaidmenį.

"Nuo šių metų vasario 22 d. Ukraina griežčiau žiūri į senesnių nei EURO5 standarto transporto priemonių įvežimą ir registravimą. Nebetaikoma tokių lengvatų senų automobilių muito mokesčiams, kokios buvo iki šiol. Galima sakyti, kad norintys lengvai ir greitai atsikratyti senesnių ir pigesnių automobilių, pavėlavo", – tvirtina automobilių rinkos ekspertas.

Specialistas priduria, kad labiausiai sumenko būtent senesnių automobilių sandorių skaičius, o naujesnių, atvirkščiai, padaugėjo. Anot M.Buzelio, tai tik parodo, kad Ukraina su Lietuvos automobilių parku darė tai, ką lietuviai daro su automobiliais iš Vakarų Europos šalių.

"Ukraina kelerius metus valė Lietuvos autoparką. Šios valstybės vairuotojai pirko senesnius automobilius su lietuviškais valstybiniais numeriais ir įvažiuodavo į Ukrainą tranzitu, o iš tiesų likdavo neribotam laikui. Eliminuota tokia galimybė ir vėl sustatė viską atgal į savo vietas – dabar, kaip niekada aiškiau, matome, ką iš tiesų perka Lietuvos vairuotojai", – teigia Matas Buzelis.

Mažėja dyzelinių automobilių

Rinkos analizės duomenys parodė, kad šiek tiek susitraukė į šalį įvežamų dyzelinių automobilių rinkos dalis, o benzininių modelių paklausa paaugo. Tai, anot eksperto, susiję ir su vis dažniau eskaluojamomis automobilių taršos temomis ir kai kurie vairuotojai organiškai ėmė vengti dyzelinių automobilių, nors tai vis dar išlieka dominuojantys degalai. Per 2019 m. pirmąjį ketvirtį iš visų į Lietuvą nuolatinei registracijai įvežtų automobilių dyzeliniai sudarė 72,6 proc. – jų rinkos dalis per metus sumenko 3 procentiniais punktais.

Lietuvoje naujų automobilių rinka pūtėsi lyg burbulas – sandorių skaičius perkopė 11,5 tūkst., tai – beveik 60 proc. daugiau nei per tą patį 2018-ųjų laikotarpį.

Lietuvoje registruotus automobilius pirkę ukrainiečiai taip pat buvo prisidėję prie vidutinės naudoto automobilio rinkos kainos rodiklio nustatymo. Dažniausiai pigesnes transporto priemones rinkęsi Ukrainos vairuotojai darė įtaką vidutinei naudoto automobilio kainai. 2019 m. pirmąjį ketvirtį buvo fiksuojama 4 300 eurų naudoto automobilio vidutinė rinkos kaina, pernykštį rodiklį viršijusi penktadaliu.

Pirmąjį šių metų ketvirtį dideli ir, pasak M.Buzelio, pernelyg optimistiški pokyčiai užfiksuoti ir naujų automobilių rinkoje. Lietuvoje naujų automobilių rinka pūtėsi lyg burbulas – sandorių skaičius perkopė 11,5 tūkst., tai – beveik 60 proc. daugiau nei per tą patį 2018-ųjų laikotarpį. Tačiau Autoplius.lt komunikacijos vadovas Matas Buzelis ragina neskubėti džiaugtis tokiais rezultatais, nes po šiais skaičiais slepiasi sintetinė tokio augimo priežastis.

"Per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvoje buvo užregistruota beveik 4 tūkst. naujų "Fiat" ir daugiau nei 1000 naujų "Jeep" markės automobilių. Dauguma jų buvo arba bus reeksportuoti. Per pastaruosius metus užfiksavome aiškias naujų transporto priemonių reeksporto augimo tendencijas. Prieš kelerius metus buvome įpratę matyti, kaip 17–18 proc. visos naujų automobilių rinkos buvo reeksportuojama. Su tokiu rezultatu išsiskyrėme kitų Baltijos šalių kontekste, nes Latvijoje ir Estijoje reeksporto dydis sudaro apie dešimtadalį naujų automobilių rinkos. Tačiau pastaruoju metu reeksporto dydis perkopė 30 proc. Lietuvos naujų automobilių rinkos, o stebėdami pirmojo ketvirčio rezultatus galime prognozuoti, kad į užsienį iškeliaus apie 40 proc. iš visų per pirmąjį ketvirtį registruotų naujų automobilių", – Lietuvos automobilių rinkos subtilybes atskleidžia M.Buzelis.

Neskaičiuojant reeksporto, daugiausia naujų automobilių per pirmąjį ketvirtį pardavė "Volkswagen" – net 1 443 vnt., arba 66 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Antrąją ir trečiąją vietas pasidalijo "Toyota" (980 vnt. sandorių) ir "Škoda" (659 vnt. sandorių).

Ateitis nenuspėjama

Prognozuoti, kokie bus šie metai Lietuvos automobilių rinkai, M.Buzelis neskuba. Pasak jo, yra du svarbūs veiksniai, kurie gali padaryti įtaką naudotų automobilių rinkai. Prekybą naudotais automobiliais Lietuvoje gali paveikti vidiniai arba išoriniai veiksniai – tokie kaip Ukraina, Kirgizija. "Ukrainiečiai ką tik išrinko naują prezidentą. Gali būti, kad iš trečiųjų šalių įgytų transporto priemonių registravimo tvarka ir vėl keisis, tačiau kol kas apie tai kalbėti per anksti", – teigia automobilių rinkos ekspertas.

"Lietuvoje taip pat artėja rinkimai ir tikriausiai vis garsiau bus kalbama apie tai, kaip atnaujinti Lietuvos automobilių parką. Europos Komisijos dėl taršos mažinimo plano įgyvendinimo spaudžiama Aplinkos ministerija pasiūlymą jau pateikė, tačiau 1 000 eurų išmoka, suteikiama perkantiems EURO5 standarto ar naujesnį automobilį, kai utilizuojamas senesnis dyzelinis, gali turėti tik brangios trumpalaikės naudos. Teoriškai, patvirtinus tokią skatinimo sistemą, iš sandorių būtų eliminuota apie 30 tūkst. seniausių automobilių, o po pusmečio ir vėl viskas sugrįžtų į savas vėžes", – priduria M.Buzelis.