Lietuvos pirkėjų įkarštis atslūgo

„Skoda“ aplenkė „Toyota“
Preliminariais „AutoTyrimų“ duomenimis, rugsėjį Lietuvos naujų lengvųjų automobilių (M1 ir N1) registravimas augo 3,7 proc. (rugpjūtį buvo 20,7 proc.).
Asmeninių automobilių (M1) įregistruota 3,4 proc. (iš viso 3 921 vnt.) daugiau nei tuo pat metu pernai, lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) – 8,2 proc. (303 vnt.) daugiau.
Praeitą mėnesį rinkoje pirmavo „Skoda“ (678 vnt.), antrą vietą užėmė „Toyota“ (674 vnt.), trečiąją – „Volkswagen“ (621 vnt.). Tarp prestižinių markių lyderio pozicijos ir toliau neužleidžia „Audi“ (182 vnt.).
Tarp asmeninės paskirties modelių populiariausi buvo „Toyota Corolla“ / „Toyota Corolla Cross“ (226 vnt.), „Volkswagen Tiguan“ (215 vnt.) ir „Skoda Kodiaq“ (211 vnt.). Tarp lengvųjų komercinių automobilių pirmavo „Peugeot Rifter“ (66 vnt.) ir „Citroen Berlingo“ (39 vnt.).
EV tebedaugėja
Praeitą mėnesį Lietuvoje įregistruotas 581 tikrasis elektromobilis (EV) – vos 2,1 proc. daugiau nei prieš metus. Populiariausias modelis – „Tesla Model Y“ (113 vnt.).
2026 m. sausį–rugsėjį Lietuvoje įregistruoti iš viso 39 744 nauji lengvieji automobiliai – 15,4 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais.
Šiemet įregistruoti 3 366 elektromobiliai – 42,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Per metus jų rinkos dalis paaugo nuo 6,8 proc. iki 8,5 proc.
Rugsėjį mūsų rinkoje debiutavo nemažai elektromobilių: vidutinis furgonas „Cavan C1“, didelis visureigis „Mazda CX-6e“, mažas visureigis „Skoda Epiq“, mažas hečbekas „Volkswagen ID.Polo“, taip pat „Volvo“ giminingas „Polestar 4“.
Ruošia muitų barjerus
Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė atsižvelgė į ES prašymą ir rengia didesnių muitų Kinijos automobilių gamintojams projektą.
ES nuogąstavo, kad JK gali tapti Kinijos transporto priemonių tranzito į ES šalis baze, apeinant galiojančius importo tarifus.
Dienraščio „The Times“ duomenimis, šiuo metu Kinijos gamintojų automobilių dalis JK rinkoje – 23 proc. Populiariausių modelių reitingo lyderis – kiniškas „Jaecoo 7“, į dešimtuką pateko ir „MG HS“.
Tarp gamintojų pirmauja „Volkswagen“ (per rugsėjį įregistruoti 25 972 nauji lengvieji automobiliai), tačiau persvara prieš kinų BYD – nedidelė (20 140 vnt.). Ketvirtoje vietoje – MG (18 026 vnt.), devintoje – „Jaeco“ (15 055 vnt.).
Rugsėjį JK perkamiausi elektromobiliai buvo „Tesla Model 3“ (9 929 vnt.). Antroje vietoje – „Tesla Model Y“ (5 946 vnt.), trečiojoje – „BYD Sealion 7“ (3 191 vnt.), ketvirtojoje – „BYD Seal“ (3 184 vnt.).
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