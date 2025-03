Seimas linkęs paspirtukų nuomos verslą įpareigoti vairuotojus aprūpinti šalmais

Seimas ketvirtadienį po svarstymo pritarė Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms: už balsavo 52 Seimo nariai, prieš buvo 11, o 34 susilaikė.

Tačiau Seimas nepritarė „aušriečio“ Raimondo Šukys ir liberalo Vitalijaus Gailiaus siūlymo neįpareigoti verslo aprūpinti klientus šalmais. Už tai balsavo 43 Seimo nariai, prieš buvo 37, o susilaikė 16.

Tai buvo priešpaskutinė diskusija Seime, dabar liko galutinis balsavimas.

Aiškindamas savo pataisą R. Šukys teigė, kad šalmai būtų neprivalomi elektriniams mopedams ir dviračiams, todėl tai diskriminuotų paspirtukų vairuotojus ir nuomotojus.

Be to, pasak jo, to paties šalmo dėvėjimas „sudaro palankią terpę užkrečiamųjų ligų sukėlėjų – bakterijų, virusų, parazitų, grybelių, pirmuonių perdavimui“ iš žmogaus žmogui.

Konservatorius Jurgis Razma pabrėžė, kad apkrauti nuomos verslą reikalavimais dėl šalmų yra nepriimtina: „Kas užtikrins šalmo dezinfekavimą?“

Tuo metu „Valstietis“ Bronis Ropė aiškino, kad verslas, gaminantis šalmus, tobulina technologijas ir greitai rinkoje gali atsirasti šalmai, kuriuos bus galima nešiotis kišenėje. Jis atkreipė dėmesį, kad keliai yra blogos būklės ir šalmai vairuotojus gali apsaugoti.

Jeigu Seimas projektą priims, paspirtukų ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių nuomotojai vairuotojus privalės aprūpinti šalmais, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir mikrojudumo priemonės galingumo. Nuosavų paspirtukų savininkai šalmais turės apsirūpinti patys.

Transporto kompetencijų agentūros duomenimis, pernai nukentėjo 58 paspirtukų vairuotojai, iš jų keturi dėvėjo šalmą. 2023-iaisiais dėl neatsargaus važiavimo ar kitų aplinkybių nukentėjo 36 paspirtukininkai.

Policija 2024 metais už šalmų nedėvėjimą 20–40 eurų baudomis nubaudė 1019 paspirtukų vairuotojų.

Pasak Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko socialdemokrato Juliaus Sabatausko, nuo 2020 metų yra žuvę keli paspirtukininkai.

Dabar šalmus bet kokiame kelyje turi dėvėti jaunesni kaip 18 metų elektrinių priemonių vairuotojai, o vyresni – važiuojamojoje kelio dalyje. Važiuojant kita kelio dalimi šalmai rekomenduojami.