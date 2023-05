Senjorams vairuotojams – gera žinia: SAM žada peržiūrėti sveikatos patikrų tvarką

Kaip portalui nurodė SAM Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Julijanas Gališanskis, lygių galimybių kontrolierė priėmė sprendimą nutraukti tyrimą, nenustačiusi, kad patvirtintos nuostatos dėl vairuotojų sveikatos patikros periodiškumo pagal amžių prieštarauja Lygių galimybių įstatymui.

Tačiau ministerijai pasiūlyta įvertinti minėtame Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos argumentus ir peržiūrėti Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo nuostatų, susijusių su vairuotojų sveikatos patikros periodiškumu pagal amžių, pagrįstumą, be to, apsvarstyti galimybę vairuotojų sveikatos patikrą sieti ne tik su amžiumi, bet ir kitais galimais kriterijais.

„Sveikatos apsaugos ministerija organizuos pasitarimą su vairuotojų sveikatos patikrinimus atliekančiais specialistais, kuriame bus aptarti lygių galimybių kontrolierės siūlymai“, – kalbėjo J. Gališanskis.

Sveikatos apsaugos ministerija organizuos pasitarimą su vairuotojų sveikatos patikrinimus atliekančiais specialistais, kuriame bus aptarti lygių galimybių kontrolierės siūlymai.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pirmadienį pranešė, kad 2024 metais įsigaliosiančios Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos galimai diskriminuoja vyresnio amžiaus vairuotojus. Pagal jas, vairuotojui ar vairuotojai, nepasitikrinus sveikatos nustatyta tvarka, turimas vairuotojo pažymėjimas bus skelbiamas negaliojančiu.

Pagal dabartinę tvarką, ne vyresni kaip 55 metų asmenys privalo tikrintis sveikatą vieną kartą per 10 metų, asmenys nuo 56 iki 69 metų – vieną kartą per penkerius metus, asmenys nuo 70 iki 79 metų – vieną kartą per dvejus metus, asmenys nuo 80 metų – kasmet.

Tarnybai SAM nurodė, kad nustatant vairuotojų sveikatos patikros periodiškumą pagal amžiaus kriterijų, buvo atsižvelgta į kitų Europos Sąjungos valstybių praktiką. Ministerijos teigimu, vyresni žmonės daug dažniau įgyja sveikatos sutrikimų, galinčių turėti įtakos saugiam vairavimui.

Tačiau Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pažymi, kad vyresnis amžius savaime nereiškia didesnės rizikos kelyje ir tai pagrindžia išanalizuoti statistiniai duomenys.

Kontrolierė pasiūlė apsvarstyti galimybę vairuotojų sveikatos patikrą sieti ne tik su amžiumi, bet kitais galimais kriterijais, pavyzdžiui, sveikatos būkle ar diagnozuotais susirgimais, paliekant galimybę asmenims patiems pranešti apie pasikeitusią sveikatos būklę.