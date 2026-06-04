 Iš šios rinkliavos tikimasi surinkti iki 150 mln. eurų

Iš šios rinkliavos tikimasi surinkti iki 150 mln. eurų

2026-06-04 10:01
Lukas Oželis (BNS)

Kitų metų pradžioje Lietuvoje pradėsiant veikti elektroninei kelių rinkliavos sistemai, vadinamajam  e. tollingui, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad  iš jos į Kelių fondą planuojama surinkti iki 150 mln. eurų per metus, tačiau pabrėžia, kad tai priklausys nuo situacijos logistikos sektoriuje.

<span>Iš šios rinkliavos tikimasi surinkti iki 150 mln. eurų</span>
Iš šios rinkliavos tikimasi surinkti iki 150 mln. eurų / J. Elinsko / BNS nuotr.

„Mes vertinome tarp 125–150 milijonų. Šiuo metu apie 70 milijonų yra surenkama iš vinječių. Tačiau vėlgi labai priklausys nuo to, kaip atrodys visas transporto sektorius, logistikos. Mes priklausom ir nuo geopolitinės situacijos, nuo to paties kuro trūkumo ir kainų kilimo. Sudėtinga pasakyti, kaip visa situacija atrodys nuo kitų metų sausio“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė J. Taminskas.

Ministras pabrėžė, kad vežėjų sumokamas mokestis priklausys nuo nuvažiuotų kilometrų, o pinigai iš e. rinkliavos bus skirti keliams tvarkyti.

„Tai yra sistema, kuri užtikrins, kad būtų surenkamas mokestis visas į kelių fondą už kelių naudojimą iš sunkiasvorio transporto. Ir taip pat mokės daugiau tie, kurie daugiau laužo (kelius – BNS). Kuo tu daugiau važiuoji, daugiau gadini, daugiau laužai, daugiau terši, nes viena iš sudedamųjų yra CO2, tai tu daugiau ir mokėsi atitinkamai į biudžetą“, – aiškino J. Taminskas.

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Juras Taminskas
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