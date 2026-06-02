Susisiekimo ministerija turi žinių traukiniautojams: neliks nuolaidų traukinių bilietams?

„Dabar turime įsivertinti priemonės poveikį ir platesnes galimybes. Palaikome dialogą ir su keleivių vežėjais autobusais. Artimiausiu metu tokias galimybes ministras aptars ir su ministre pirmininke. Nesakome ne. Prie tokios priemonės yra galimybė sugrįžti ateityje“, – komentare BNS teigė ministro patarėjas Lukas Paškevičius.
„Vasarą geležinkeliuose vyks intensyvūs remonto darbai, baigiamas elektrifikacijos projektas, taigi nenorime persodinti žmonių į traukinius ir sukelti nepamatuotų lūkesčių“, – pridūrė jis.
Dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose smarkiai pabrangus degalams „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ nuo balandžio 1 dienos iki gegužės 31 dienos perpus sumažino traukinių bilietų kainas.
Pasak L. Paškevičiaus, skaičiuojama, kad šia galimybe pasinaudojo beveik milijonas žmonių.
„Tikimės, kad žmonės įvertino pigesnes keliones traukiniais ir padėjome suformuoti naujus įpročius, dėl ko mažai taršų kelionių būdą rinksis dar daugiau keliautojų“, – teigė ministro atstovas.
L. Paškevičiaus teigimu, patogesnės kelionės ir daugiau vietų traukiniuose bus nuo šio rudens, kai pradės kursuoti 15 naujų elektrinių traukinių.
Kaip rašė BNS, du mėnesius keleiviai galėjo įsigyti 50 proc. pigesnius traukinio bilietus vietinio susisiekimo maršrutais, nuolaidos taikytos ir keleiviams, kurie ir taip keliauja pigiau.
Ministras Juras Taminskas yra sakęs, kad biudžetui tai kainuos apie 1,5 mln. eurų, o per du mėnesius ketinta pervežti daugiau – apie 1,2 mln. keleivių.
„LTG Link“ verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė yra teigusi, kad per pirmąsias 10 nuolaidos dienų keleivių srautai išaugo apie 30 proc., o dažniausiai žmonės keliavo Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Trakai, Vilnius–Visaginas kryptimis.
Tuo metu keleivių vežėjai autobusais piktinosi valdžios sprendimu atpiginti traukinių bilietus – anot jų, taip buvo suteiktas didelis konkurencinis pranašumas „Lietuvos geležinkeliams“, o vežėjai autobusais neteko dalies pajamų.
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