Traukiniais Lietuvoje važiavo 5 mln. keleivių

Komforto bus daugiau

Penki milijonai keleivių vien Lietuvoje – tai 330 tūkst. daugiau nei 2023 m. ir 445 tūkst. daugiau nei iki šiol sėkmingais 2019 m.

Tvarias keliones mūsų šalyje pasirinkę traukiniais keliaujantys žmonės pernai sutaupė daugiau nei 24 mln. kilogramų CO2. Per metus tokiam CO2 kiekiui sugerti reikėtų 1,1 mln. medžių.

„Sparčiai augantis traukinių keleivių skaičius įrodo, kad keliauti šia transporto priemone Lietuvoje patogu. Siekiame, kad maršrutai ir tvarkaraščiai būtų dar labiau atliepiantys gyventojų poreikius. Bene svarbiausias prioritetas – paslaugų kokybės gerinimas. Šiemet Lenkijos gamykloje stebėsime, kaip vyksta naujų mūsų šaliai skirtų traukinių surinkimo darbai. Galiu užtikrinti, kad moderniausi šveicariški traukiniai Lietuvoje riedės jau kitąmet. Atnaujinę parką, galėsime keleiviams pasiūlyti komfortiškesnių ir greitesnių kelionių“, – sakė Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.

Statistika – iškalbinga

Populiariausiu maršrutu šalyje Vilnius–Kaunas pernai keliavo 1,9 mln. keleivių, tai – 9 proc. daugiau nei ankstesniais metais.

Tęsiant strategiškai šaliai reikšmingos geležinkelio linijos Vilnius–Klaipėda elektrifikacijos darbus, tarp sostinės ir pajūrio 2024 m. vyko per 0,7 mln. keleivių – 3 proc. daugiau nei 2023 m.

„Pastaraisiais metais telkėmės į darnų judumą skatinančių sprendimų kūrimą, tęsėme kalėdinių traukinių tradiciją, kvietėme kartu švęsti traukiniautojų dieną ir prasmingai minėti dieną be automobilio, keliaujant tvariai traukiniu su 90 proc. nuolaida. Svarbiausia – stiprinome klientų pasitenkinimą, todėl labai džiugu, kad dauguma traukiniautojų keliones vertina itin teigiamai: keleivių vertinimo vidurkis pagal 20 skirtingų aspektų siekia 9,1 balo iš 10-ies“, – teigė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.

2024-aisiais reikšmingai išaugo maršrutų Vilnius–Šiauliai, Radviliškis–Šiauliai–Kaunas, Vilnius–Jašiūnai, Kaunas–Marijampolė ir Vilnius–Trakai keleivių srautai. Šiais maršrutais vyko atitinkamai 46 proc., 39 proc., 21 proc., 16 proc. ir 11 proc. daugiau keleivių.

Populiarumo neprarado ir tvari geležinkelio jungtis tarp Vilniaus, Varšuvos ir Krokuvos: tarptautiniu jungtiniu maršrutu keliavo daugiau nei 40 tūkst. traukiniautojų, tai – 2 tūkst. daugiau, nei 2023 m.

Be to, „LTG Link“ siūlo Lietuvos ir Latvijos gyventojams traukiniu keliauti tarp Vilniaus ir Rygos. 2024 m. šiuo maršrutu vyko per 63 tūkst. keleivių.

Punktualus transportas

„LTG Link“ duomenimis, pernai Lietuvoje į galinę stotį laiku atvyko 97,8 proc. traukinių (2023 m. – 95 proc.).

Tai yra daugiau nei Tarptautinės geležinkelių sąjungos (UIC) skelbiamas kelerių metų vidutinis rodiklis tarp keleivių vežimo įmonių Europoje, kuris pastaruoju metu yra apie 90 proc., o 2023 m. siekė 88 proc.

Prancūzijoje traukinių punktualumas 2023 m. UIC ataskaitoje – 89 proc., Vokietijoje – 91 proc., Danijoje – 87 proc., Austrijoje ir Nyderlanduose – 96 proc.. Mažiausi punktualumo rodikliai fiksuoti Portugalijoje ir Slovėnijoje – 67 proc.

LTG grupė – didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė, savo veiklą vystanti trimis pagrindinėmis kryptimis: krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra.

LTG grupę sudaro pagrindinės dukterinės bendrovės: „LTG Infra“, „LTG Cargo“, „LTG Link“, GTC.