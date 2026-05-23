Vaidotas Žala: varžovai verčia pasitempti

Favoritui – greitas konkurentas
Zarasų apylinkėse surengtą Lietuvos ralio čempionato pirmą etapą laimėjęs V. Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus ekipažas antrą vietą užėmusius D. Gezevičių ir Evaldą Kvederį aplenkė 27,82 sek.
V. Žala ir D. Gezevičius vairavo identiškus automobilius – „Skoda Fabia RS Rally2“.
„Tikrai daug įtampėlės. Viena vertus, džiugu, kad jau turime du ekipažus, kurie – labai artimoje kovoje dėl pergalės, bet, kita vertus, tai mane verčia stipriai pasitempti, priartėti prie fizikos ribų. Norisi lėkti, bet baugu suklysti“, – kalbėjo V. Žala.
„Matome, kiek mums trūksta ar netrūksta iki Vaido. Tai atspindi ir rezultatas“, – teigė D. Gezevičius.
Trečią vietą užėmė nugalėtojams 1 min. 47,36 sek. pralaimėję Rokas Steponavičius ir Dovydas Ketvirtis („Skoda Fabia Evo“).
Iš trasos – į ligoninę
Tarp „Rally Aukštaitija“ dalyvių buvo Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Ukrainos lenktynininkai.
Itin skaudžią avariją patyrė lenkai Aleksandras Terleckis ir Michalas Marczewskis. Jų „Skoda Fabia Rally2 Evo“, nuo tramplino nuskridusi kelias dešimtis metrų, nusileido ant nosies ir daug kartų vertėsi. A. Terleckis išvengė traumų, o šturmanas M. Marczewskis susižeidė stuburą – lūžo du slanksteliai.
Tikrai daug įtampėlės. Norisi lėkti, bet baugu suklysti.
„Ačiū visiems už žinutes ir palaikymą. Dar kurį laiką būsiu ligoninėje Lietuvoje, tačiau viskas rodo, kad netrukus grįšiu į Lenkiją. Jau pavyko savarankiškai žengti kelis žingsnius“, – socialiniame tinkle rašė M. Marczewskis.
Sėkmingiausiai iš svečių pasirodė ketvirtą vietą bendroje įskaitoje užėmę Lenkijos atstovai Aronas Domžala ir Michalas Kusnierzas („Skoda Fabia R5 Evo“) – jie V. Žalai ir U. Vainevičiui pralaimėjo 1 min. 58,07 sek.
Pabaigtuvėms – škvalas
Neeilinis išbandymas lenktynininkų laukė paskutiniame greičio ruože. Itin tamsūs debesys pasirodė kaip tik tuo metu, kai buvo paskelbtas startas.
Ralio dalyvius užklupo škvalas su ledukais, stipri liūtis ir uraganinis vėjas.
„Tai buvo viena sudėtingiausių greičio atkarpų, kurias teko įveikti Lietuvoje“, – pripažino V. Žala.
Antras Lietuvos ralio čempionato etapas numatytas birželį Kelmės rajone, trečiasis – liepą Ukmergėje.
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