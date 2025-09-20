Varikliai neriaumojo, padangos necypė

Patirties bagažas
Panevėžio autodrome vienuolika komandų dėl geresnių pozicijų kovėsi visą parą. Po kiekvieno stabtelėjimo įsikrauti lyderiai keitėsi lyg kaleidoskope.
Absoliučioje įskaitoje pergalę šventė „Antėja Racing“ (Rimas Cesiulis, Vidas Gedutis, Karolis Blėdis, Rafaelis Pašajavas) su „Volkswagen ID.3“. Nugalėtojai 1,436 km trasoje apsuko 690 ratų ir nuvažiavo 890,84 km. Tai naujas lenktynių rekordas.
„Iki šiol mes visose varžybose pasirodydavome neblogai. Netgi pirmose, kuriose važiavome su opeliuku, varžovai dar prieš startą mus nurašinėjo, o po varžybų atsiprašė, kad nuvertino. Buvome absoliučiai antri. Šį kartą mūsų lūkesčiai – laimėti. Aš elektromobiliu važinėju kiekvieną dieną, tad manau, kad treniruočių nereikia. Gana gerai išmanau efektyvų važiavimą“, – prieš startą kalbėjo R. Cesiulis.
Antrą vietą užėmė „Renault R5 Lietuva“ komanda (Justas Lengvinas, Vitoldas Milius, Linas Butkus, Egidijus Babelis ir Aivaras Grigelevičius), nugalėtojams pralaimėjusi vos 6,236 sek., trečia buvo „Porsche Lietuva“ (Artūras Erbreideris, Paulius Kudriavcevas, Danielius Meržvinskis) su „Porsche Taycan“.
Išsidalijo trofėjus
Didžiausią atstumą viena įkrova įveikiančių elektromobilių grupėje pergalę šventė „Antėja Racing“, antrą vietą užėmė „Porsche Lietuva“, trečiąją – „Autofanai by Dentus“ su BMW i4.
Antroje klasėje triumfavo „Sun&Sky by MG“ lenktynininkai, antra liko „Eldrive Alliance“ komanda su „Volkswagen ID.3“.
Trečioje klasėje sėkme džiaugėsi „Tor Kormoran“ iš Lenkijos su „MINI SE“. Antra finišavo ir savo pernykštį rezultatą gerokai pagerino „Elinta SiC OF Xi“ komanda su eksperimentiniu „Subaru BRZ“. Treti buvo lenktynių debiutantai iš Estijos „Nissan Ariya Nismo“.
Varžybų vadovas Marius Mikuševičius pastebėjo, kad taisyklių pažeidimų buvo gerokai mažiau nei ankstesniais metais, nors konkurencija – žymiai didesnė.
Projektas pasiteisino
„Prieš ketverius metus Kuršėnų autodrome pirmą kartą Lietuvos automobilių sporto istorijoje surengėme 24 valandų elektromobilių lenktynes. Projektas pasiteisino, tad kasmet sulaukiame vis daugiau komandų dėmesio.
Pernai varžybos persikėlė į Panevėžį. Net naktį iš kaimynystėje esančių gyvenamųjų rajonų ateidavo gyventojai, domėdavosi elektromobiliais ir gyrė renginį, nes ramybės netrikdė nei variklių riaumojimas, nei padangų cypimas. Šiemet pagrindiniu partneriu tapo „Eldrive“ – sparčiai auganti elektromobilių įkrovimo infrastruktūros bendrovė, kurios pirmasis išskirtinis įkrovimo parkas taip pat buvo atidarytas šalia Panevėžio“, – sakė „Eldrive 24H EV Race“ organizatorius Darius Grinbergas.
„Eldrive 24H EV Race“ elektromobilių lenktynės įtrauktos į Lietuvos automobilių sporto federacijos (LASF) varžybų kalendorių.
