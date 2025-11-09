„Volvo“ inžinieriai vėl blykstelėjo: įdiegė naujovę

Neseniai „Volvo Trucks“ laimėjo 2025 m. „Green Truck Award“ apdovanojimą su „Volvo FH Aero“. Gamintojai įrodė, kad naujausios technologijos ir inovacijos turi akivaizdų poveikį kuro naudojimo efektyvumui.
2024 m. buvo pristatyta nauja „Aero“ kabina ir aerodinaminiai patobulinimai, kurie reikšmingai sumažino degalų sąnaudas ir CO2 emisijas.
Naujausias „Volvo“ žingsnis siekiant taupyti degalus – kompanijos inžinierių sukurta technologija, išplečianti „I-See“ ir „I-Roll“ sistemų galimybes.
Funkcijos „Stop / start“ veikimas paremtas nuolatine topografinių kelio duomenų ir vingių stebėsena. Variklis yra laikinai išjungiamas, kai maršrute užfiksuojamas artėjantis kelio nuolydis.
„Vadovaudamiesi mūsų dekarbonizacijos strategija, toliau diegsime naujoves, kad mūsų vidaus degimo varikliai taptų dar geresni ir mažintų poveikį aplinkai“, – sakė „Volvo Trucks“ produktų vadovas Janas Hjelmgrenas.
Naujoji variklio „Stop / start“ funkcija aktyvuojama važiuojant didesniu nei 60 km/val. greičiu.
Priklausomai nuo sąlygų, tokių kaip kelio reljefas ir aplinkos temperatūra, naujoji „I-Roll“ sistema su variklio „Stop / start“ funkcija gali sumažinti degalų ir CO2 sąnaudas iki 1 proc., papildomai prie jau pasiektų sutaupymų.
Nauja funkcija siūloma „Volvo FH“ ir „FH Aero“ modeliams su 13 l dyzeliniu varikliu, klientai jau gali ją užsisakyti.
„Volvo Trucks“ dekarbonizacijos strategija apima iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių pagamintais degalais varomus vidaus degimo variklius, baterijose kaupiama elektros energija varomus sunkvežimius ir elektrines sunkiasvores transporto priemones su degalų elementais.
