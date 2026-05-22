„Vikingų dienose“ Stokholme užmegzti ryšiai atveria naujas galimybes Lietuvos įmonėms

Renginyje dalyvavę Enterprise Europe Network atstovai iš Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos inovacijų centro užsienio partneriams pristatė Lietuvos įmonių bendradarbiavimo pasiūlymus. Susitikimų metu buvo ieškoma potencialių užsakovų, agentų, distributorių ir projektinių partnerių Lietuvos įmonėms, taip pat aptariamos eksporto, partnerystės ir tarptautinių projektų galimybės.
„Vikingų dienos“, vykstančios daugiau kaip dešimtmetį, jau tapo vienu svarbiausių EEN renginių, stiprinančių ryšius tarp tinklo partnerių. Šiemet renginio metu įvyko daugiau nei šimtas dvišalių susitikimų. Pasak tinklo atstovų, tiesioginis bendravimas su užsienio partneriais ir mezgami asmeniniai ryšiai dažnai padeda operatyviau ir lengviau spręsti Lietuvos verslui aktualius klausimus, suteikia vertingų įžvalgų apie užsienio rinkas ir prisideda prie naujų tarptautinių partnerysčių kūrimo.
Norėtumėte daugiau sužinoti partnerių paieškos galimybės užsienyje šalyse? Kviečiame susisiekti su Enterprise Europe Network tinklo atstovais: https://eenlietuva.eu/kontaktai/.
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