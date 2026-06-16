„Grinda“: Savanorių prospekte įvedami laikini eismo ribojimai

„Nuo 9 val. Savanorių prospekte, važiuojant Geležinio Vilko g. link, įvedami laikini eismo ribojimai (…). Maždaug 200 metrų ilgio atkarpoje ties Savanorių pr. 180–187C pastatais transporto priemonių greitis bus ribojamas iki 40 km/val.“, – teigiama pranešime.
Pasak bendrovės, šioje vietoje vykdant paviršinių nuotekų tinklo statybos darbus dėl netikslių dujotiekio duomenų buvo paliestas dujotiekis. Tiesa, dujų nuotėkio nėra, pavojaus gyventojams nekyla.
„Siekiant tęsti darbus, būtini papildomi dujotiekio remonto darbai“, – nurodo įmonė.
Skelbiama, jog darbų zoną vairuotojai galės apvažiuoti pirma eismo juosta.
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