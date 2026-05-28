Nuo trečiadienio – papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo g. sankirtoje

Šiuo metu Ozo gatve virš Ukmergės gatvės eismas vyksta viena viaduko puse, abiem kryptimis skirta po vieną eismo juostą. Ties automobilių stovėjimo aikštele (Ukmergės g. 198A) susiaurinta kelio jungtis tarp Ukmergės ir Ozo gatvių, draudžiamas krovininių transporto priemonių eismas. Nuo gegužės pabaigos šioje atkarpoje eismas bus draudžiamas visoms transporto priemonėms.
Nuo trečiadienio, birželio 3 d. eismas bus laikinai perorganizuotas ir Ukmergės gatvėje, po viaduku. Centro kryptimi važiuojančios transporto priemonės bus nukreipiamos į priešpriešinio eismo juostas, abiem kryptimis judėti bus skirta po tris eismo juostas. Šis ribojimas galios iki gruodžio.
Vykstant darbams Ukmergės g., centro kryptimi važiuojantys autobusai laikinai nestos Ukmergės stotelėje, pro kurią važiuoja 5, 24, 40, 43, 56, N6 maršrutų autobusai. Viešojo transporto keleiviams keliones rekomenduojama planuotis.
Link Ozo gatvės – apylankos
Įsigaliojus visiems minėtiems eismo ribojimams, nuo A2 magistralinio kelio link Ozo gatvės važiuojančios transporto priemonės privalės rinktis apylankas.
Ozo gatvę Žirmūnų kryptimi lengvųjų automobilių vairuotojams iš Ukmergės gatvės rekomenduojama pasiekti Ateities, S. Stanevičiaus ir Gelvonų gatvėmis arba Ateities ir Geležinio Vilko gatvėmis.
Iš Ukmergės gatvės Viršuliškių kryptimi bei į Ąžuolyno ir Siesikų gatves lengvųjų automobilių vairuotojams rekomenduojama važiuoti Laisvės prospektu, Buivydiškių arba Viršuliškių gatve.
Krovininių automobilių eismas rekonstruojamu transporto mazgu ir jo prieigose bus draudžiamas, todėl šio transporto vairuotojai turėtų rinktis apylankas Vakariniu aplinkkeliu, Laisvės prospektu, Geležinio Vilko, T. Narbuto gatvėmis.
Naujausi komentarai