 Nuo trečiadienio – papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo g. sankirtoje

Nuo trečiadienio – papildomi eismo ribojimai Ukmergės ir Ozo g. sankirtoje

2026-05-28 16:50
Pranešimas spaudai

Šalia daugiafunkcio komplekso toliau vykdant susisiekimo infrastruktūros atnaujinimo darbus, Ukmergės ir Ozo gatvių transporto mazge įvedami papildomi eismo ribojimai, kurie galios iki metų pabaigos. Nuo trečiadienio, birželio 3 d., Ukmergės gatve centro kryptimi važiuojančios transporto priemonės bus nukreipiamos į priešpriešinio eismo juostas.  

Šiuo metu Ozo gatve virš Ukmergės gatvės eismas vyksta viena viaduko puse, abiem kryptimis skirta po vieną eismo juostą. Ties automobilių stovėjimo aikštele (Ukmergės g. 198A) susiaurinta kelio jungtis tarp Ukmergės ir Ozo gatvių, draudžiamas krovininių transporto priemonių eismas. Nuo gegužės pabaigos šioje atkarpoje eismas bus draudžiamas visoms transporto priemonėms.  

Nuo trečiadienio, birželio 3 d. eismas bus laikinai perorganizuotas ir Ukmergės gatvėje, po viaduku. Centro kryptimi važiuojančios transporto priemonės bus nukreipiamos į priešpriešinio eismo juostas, abiem kryptimis judėti bus skirta po tris eismo juostas. Šis ribojimas galios iki gruodžio. 

Vykstant darbams Ukmergės g., centro kryptimi važiuojantys autobusai laikinai nestos Ukmergės stotelėje, pro kurią važiuoja 5, 24, 40, 43, 56, N6 maršrutų autobusai. Viešojo transporto keleiviams keliones rekomenduojama planuotis.   

Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Link Ozo gatvės – apylankos

Įsigaliojus visiems minėtiems eismo ribojimams, nuo A2 magistralinio kelio link Ozo gatvės važiuojančios transporto priemonės privalės rinktis apylankas.  

Ozo gatvę Žirmūnų kryptimi lengvųjų automobilių vairuotojams iš Ukmergės gatvės rekomenduojama pasiekti Ateities, S. Stanevičiaus ir Gelvonų gatvėmis arba Ateities ir Geležinio Vilko gatvėmis.

Iš Ukmergės gatvės Viršuliškių kryptimi bei į Ąžuolyno ir Siesikų gatves lengvųjų automobilių vairuotojams rekomenduojama važiuoti Laisvės prospektu, Buivydiškių arba Viršuliškių gatve.

Krovininių automobilių eismas rekonstruojamu transporto mazgu ir jo prieigose bus draudžiamas, todėl šio transporto vairuotojai turėtų rinktis apylankas Vakariniu aplinkkeliu, Laisvės prospektu, Geležinio Vilko, T. Narbuto gatvėmis. 

Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.
Šiame straipsnyje:
Eismo ribojimai
Vilnius
gatvės rekonstrukcija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų