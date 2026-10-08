Pagaliau pajudės dešimtmečius laukta gatvė

Šiaurinė gatvė Vilniuje planuojama jau dešimtmečius. O eismas Vilniuje negerėja – kasmet spūsčių vis daugiau. Net Varšuvoje ar Miunchene vairuoti lengviau nei sostinėje.
„Ji turėtų prisidėti prie aplinkinių gatvių grūsčių mažinimo, nes joje aptarnavimo kokybė bus aukštesnė, šiuo atveju ir laidumas didesnis, daugiau eismo juostų“, – sakė „Vilnius Tech“ docentas dr. Vytautas Grigonis.
Savivaldybė žada, kad Šiaurinė gatvė jau bus. Ji drieksis nuo Vakarinio aplinkkelio iki Gelvonų gatvės ir sujungs Fabijoniškių, Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės rajonus.
„Žinoma, reikia. Visada gerai, kai miestas plečiasi ir gerinam susisiekimą“, – sakė vyras.
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Gatvėje iš viso bus šešios eismo juostos, planuojami ir dviračių takai. Gatvės viduryje bus atskiros eismo juostos viešajam transportui – ateityje čia galėtų važiuoti ir tramvajus.
„Dabar ta teritorija iš esmės yra neurbanizuota, joje yra aukštos įtampos laidai su tais vadinamaisiais bokštais, tai šiuo atveju statybos vyks būtent ten ir didelių pokyčių žmonės tikrai nepajus, nes statybos neurbanizuotoje teritorijoje“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Darbai planuojami jau 2028 metų antrojoje pusėje, užtruks porą metų.
Anot savivaldybės, naujoji gatvė ne tik sumažins spūstis – šalia jos įsikurs verslų, darbo vietų.
„Labai siekiame, kad čia nesitelktų vien gyvenamoji paskirtis, nes būtent šie keturi kvartalai yra gausūs gyventojų ir paslaugų jiems labai trūksta“, – teigė Vilniaus miesto vyriausioji architektė Laura Kairienė.
Tačiau kai kurie gyventojai šiek tiek skeptiški, baiminasi dėl taršos.
„Transportui tai reikia visai tai infrastruktūrai miesto, tačiau mums kaip gyventojams tai turbūt nelabai, nes ji planuojama, kad drieksis per mūsų Šeškinės ozą palei ežerėlį, tai ten mūsų pamėgta vieta“, – sakė moteris.
„Ar reikia, ar nereikia... Spūsčių daug, taip, gal kažkiek ir pamažintų tas spūstis. Bet dėl oro taršos tai klausimas“, – dvejojo praeivė.
Anot bendruomenės, meras su gyventojais taip ir nesusitiko. O pasikalbėti žmonės norėtų.
„Ką ten meras planuoja statyti, kokie modeliavimo skaičiai aktualūs ir kokią aplinkai tai darys įtaką, kokią darys įtaką gyvenantiems žmonėms, triukšmas, oro tarša, kokią tai darys įtaką želdynams ir kitokiems gamtos aspektams“, – sakė Šeškinės ozo bendruomenės narys Valdemaras.
V. Benkunskas sako, kad gatvė gamtinės teritorijos nekliudys, o su gyventojais – viskas suderinta.
Šiaurinės gatvės projektas gimė dar sovietmečiu – Vilniaus generaliniame plane numatytas dar 1987-aisiais. Ji – vienas iš ilgiausiai trunkančių Vilniaus projektų, kartu su tais pačiais 1987-aisiais pradėtu statyti stadionu.
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