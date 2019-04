Festivalis „Jauna muzika“ prasideda jau šiandien

Šiemet išskirtinai demokratiškai žvelgiantis į kūrybą, jos formas ir raiškos būdus, festivalis vyks balandžio 23–28 d. Menų spaustuvėje ir Sapiegų rūmuose, kur savo kūrybines vizijas pristatys su garsu eksperimentuojantys lietuvių menininkai ir vienuolika skirtingų trajektorijų ir vizijų garso menininkų iš užsienio.

„Jauna muzika“ – išskirtinai demokratiška, įvairi ir nenuspėjama. „Mums įdomios yra idėjos, jos įdomesnės už medijas. Kaip Jūra Elena Šedytė savo kūrinio pavadinime sako: „No room is empty if your brain is full“ („Kambarys nėra tuščias, jeigu tavo smegenys pilnos“). Svarbu tai, kas kyla iš kūrėjo vidaus, jo paties kūrybingumas“, – interviu prieš festivalį pasakojo Arturas Bumšteinas.

Balandžio 23 d. 18.30 val. festivalį atidarys Juta Pranulytė ir Honnkin‘Dudes Brass Band, o iš jų estafetę perims menininkai Rie Nakajima ir Pierre‘as Berthet, pristatantys performansą „Mirę augalai ir gyvi objektai“. Vakaro reziumė – tai menininkės ir rašytojos Salomés Voegelin performatyvi paskaita „Nedalomi tūriai“ – apie klausimąsi ir skambėjimą bei erdvę kaip vieną nedalomą tūrį.

Balandžio 24 d. Gyvąjį paveikslą balsui, garso įrašams ir aktoriams ODMA ruošia Michałas Libera ir Barbara Kinga Majewska, o improvizaciją juostiniam magnetofonui ir analoginei elektronikai pristatys tądien savo 60-ąjį jubiliejų minėsiantis prancūzų menininkas Jérôme'as Noetinger'is. Vakaro pabaigai – debiutuojančio dueto „Eye Gymnastics“ performansas-koncertas-seansas.

Balandžio 25 d. Neo Hülckeris dalinsis savo draugų kompozitorių lyties keitimo proga jam parašytais kūriniais lūžtančiam balsui, o Pawelas Romanczukas gyvoje instaliacijoje ir koncerte pristatys savadarbius instrumentus. Dieną užbaigs Clockwork Giuseppe slapyvardžiu pasirodantis kompozitorius, prodiuseris ir teatro muzikos dizaineris Ignas Juzokas ir jo improvizacija moduliniam sintezatoriui ir juodosios salės garso sistemai.

Balandžio 26 d. Dieną pradės „Hyperdawn“, apibūdinamų kaip „nuo subtiliai magiško iki dundančiai baisaus“, duetas. Juos pratęs laisvosios elektroakustinės improvizacijos duetas „Mongram“ ir Antano Dombrovskio bei Viliaus Šiaulio duetas „Tiese“.

Balandžio 27 d. Pirmajame šeštadienio renginyje – Glebo Maltsevo kūrinys kameriniam ansambliui „HH-hh-hh-hh-hh“, o jo savotiška tąsa – ukrainiečių grupės „Pichismo“, grojančios pačių sukurtą „esperanto-core“ muzikos stilių, pasirodymas. Įvakarėjus – Mato Drukteinio, Jūros Elenos Šedytės bei Mantauto Krukausko ir Monikos Zenkevičiūtės festivalio užsakymu sukurtas simultaninis performansas.

Balandžio 28 d. Paskutinės festivalio dienos programa prasidės Strøm improvizacijomis, kurias pratęs Emilijos Škarnulytės ir Mariaus Salyno festivalio užsakymo sukurti garso instaliacija ir performansas. Po jų festivalio publika kviečiama, pasivaikščiojus po pavasarišką Vilnių, vakarą užbaigti Sapiegų rūmuose, kuriuose vyks festivalio uždarymo koncertas – kompozitoriaus Ramūno Motiekaičio kūrybos retrospektyva.

„Man labai patinka apie „Jauną muziką“ galvoti kaip apie garsinių šeimų festivalį. Daugelis programoje esančių menininkų yra susiję, kuria savitus garsinius pasaulius. Tuo šis festivalis ir kitoks, labai šeimyniškas”, – interviu pasakojo festivalio kuratorė Monika Lipšic.