Festivalis „In Latino“ šiemet skirs dėmesį stiprių moterų portretams kine

Pasak „In Latino“ organizatorių, šiais metais Lotynų Amerikos kultūros dienų programa kviečia kvestionuoti stiprios moters įvaizdį. „Vyrauja požiūris, kad stipri moteris yra daug savo srityje pasiekusi moteris, pavyzdžiui, įmonės ar organizacijos vadovė, profesionali sportininkė ar savo srities specialistė. Tačiau kasdienybėje moteris taip pat susiduria su daugybe nepastebimų iššūkių – psichologinių ar fizinių – atlikdama visuomenei dažnai nematomus darbus: augindama vaikus, kurdama santykius, meno kūrinius, kęsdama skausmą ar kovodama už jai brangias vertybes. Todėl norime parodyti, jog stiprios moters portretas dažnu atveju yra įvairialypis ir daugiasluoksnis, ypač Lotynų Amerikoje, kur moters vaidmuo yra labai svarbus ir tuo pat metu susijęs su daugybe smurto prieš moteris ir nelygių teisių problemų“, – sako jie.

Susipažinti su stipriomis moterimis renginio lankytojai galės tiek gyvų susitikimų metu, tiek patogiai įsitaisius namuose – šiemet „In Latino“ filmų gerbėjams siūlo hibridinį formatą ir kviečia Lotynų Amerikos kiną pajusti jiems patogiu būdu. Tiesa, abiejų formatų programa skiriasi, o tokie filmai kaip režisierės Alexandros Henry premjera – dokumentinė istorija „Street Heroines“, atskleidžianti moterų grafičių kūrėjų ir gatvės menininkių iš viso pasaulio drąsą bei kūrybiškumą, lietuviams gerai pažįstamo brazilų režisieriaus Karimo Aïnouzo atogrąžų melodrama „Nematomas gyvenimas“, laimėjusi Kanų kino festivalio konkurse „Ypatingas žvilgsnis“, bei režisieriaus Ivano Gergolet’o filmas „Tango su Maria“ apie legendinę argentiniečių šokėją Marią Fux bus rodomi tik didžiuosiuose ekranuose kino teatro „Pasaka“ salėje ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekoje, o jų seansų kiekis – ribotas.

Namų ekranuose žiūrovų lauks meksikiečių režisierės Alejandros Márquez Abellos drama „Geros mergaitės“, pasakojanti apie 1982 m. šalies ekonominės krizės paliestą turtingą šeimą, kino kūrėjo Michelio Franco filmas apie mamos ir dukterų santykius „April dukra“ bei dokumentinis Marco Del Fio pasakojimas „Marina Abramovič Brazilijoje“ apie vieną žymiausių šių dienų menininkių, performansų kūrėją Mariną Abramovič. Progą susipažinti su Lotynų Amerikos kinu turės ir mažieji kino gerbėjai – kartu su Meksikos ambasada Švedijoje „In Latino“ dovanoja animacinių trumpametražių Meksikos kino kūrėjų filmų programą, kurioje – skirtingų animacijos formų rinkinys, kviečiantis žiūrovą pamatyti muzikos ir jos galybės sklidinas istorijas.

Šį antradienį Lotynų Amerikos dienų lankytojai turi galimybę susitikti su bene ištvermingiausia Lietuvos moterimi Danguole Bičkūniene. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bus rodomas filmas „Akonkagva: Nauja šansas“, kuriame pasakojama ultramaratonininkės Fernandos Maciel, bandančios tapti pirmąja moterimi, per vieną dieną užkopusią ir nusileidusią vienu aukščiausių planetos kalnų Akonkagvoje, istorija. Po filmo žiūrovai galės išgirsti D. Bičkūnienės – alpinistės, ilgų nuotolių bėgikės ir trijų vaikų mamos, kuri yra įkopusi į aukščiausias viršukalnes, įveikusi ilgiausius ir pavojingiausius kilometrus maratonuose ir kalnų bekelės bėgimuose, įspūdžius apie filmą ir ne mažiau nei jis įspūdingus moters pasakojimus.

Dažnai Lotynų Amerika neįsivaizduojama be tiršto dūmo ir ugningo temperamento žmonių. Niekada ten nesilankiusieji šiemet turi galimybę tai patirti Vilniuje, vieno žymiausių BBQ meistro – Vyliaus Blauzdavičiaus – naujai atidarytuose namuose-restorane „SMOKE by Chef the viking“, kur vyksiančios degustacinės kelionės metu nosį ir gomurį kutens Ceviche, Nachos, Picanha, Enchiladas, Dulce de leche skoniai ir kvapai.

Visi, neabejingi pietietiškiems muzikos ritmams ir spalvoms, savo kalendoriuose turėtų pasižymėti šį penktadienį. „In Latino“ kvietimu tiesiai iš Peru atvykstantis kolekcininkas, Peru kultūros ir meno tyrinėtojas, Lotynų Amerikos muzikos gerbėjas DJ Sabroso į Vilnių atsiveža geriausius vinilus ir vos vienam vakarui surengs nepamirštamą vakarėlį, kurio metu bus pristatyta ir kruopščiai atrinkta Chicha gatvės plakatų kolekcija.