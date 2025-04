Festivalis „Pasaulis skamba“ kviečia pasinerti į akustinę dykumų fantaziją

Be žodžių ir kalbos barjerų ansamblio muzika pasakoja persų, Azerbaidžano, arabų ir turkų muzikines istorijas, bei jungia jas į naują skambesį. Ansamblio pavadinimas Faran reiškia dykumų upės slėnį – sausą dykumos vagą (Wadi Faran), kuri žiemą prisipildo vandens ir gyvybės, o vasarą išsausėja ir nutyla. Ansamblis, kaip ir upė, kerta tris šalis, nepaisydamas dirbtinių sienų ir pamaitina žmonių sielas muzika.

„Faran“ skatina klausytojus atsisukti į savo vidinę dykumą, kupiną emocijų ir jausmų, vadovaujasi požiūriu, kad gerai atliekama muzika yra platforma vidiniam išgyvenimui ir dar daugiau – vartai į paslėptą vienybę per melodijas ir garsus. Kaip sako grupės narys Gad Tidhar, „Muzika yra vienas iš saugiausių tiltų tarp žmonių“.

Grupė buvo įkurta 2009 m. trijų muzikantų, besidalinančių panašiomis muzikinėmis nuotaikomis ir vertybėmis, ir sparčiai išpopuliarėjo. Kiekvienas grupės narys kuria savaip, eidamas nerašytais rytų melodinių gamų „maqam“ takais, o koncertuodami visi trys muzikantai atlieka pagrindinį vaidmenį. Indijos klasikinėje muzikoje toks atlikimas vadinamas jugalbandi – tokia muzikinė komunikacija, kai solisto rolė dreifuoja nuo vieno muzikanto prie kito.

Ansamblis išleido tris albumus, kurių paskutinįjį, 2023 m. „The legend of the ocean and the moon“ pristatys Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje. Tai bus organiška kelionė, sužavėsianti visų pojūčius ir perkelsianti į kitą pasaulį.

