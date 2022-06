Į Lietuvą atvykstantys „Maneskin“ pasiuntė žinutę: būkite pasiruošę!

Grupė „Maneskin“ paskutinę repeticiją prieš šou Vilniuje surengė Vokietijoje. Savaitgalį vykusiuose festivaliuose „Rock Am Ring“ ir „Rock Im Park“ groję populiarieji italų rokeriai sužavėjo daugiau nei 100 tūkst. muzikos gerbėjų. Jau šįvakar „Maneskin“ surengs šou Lietuvoje – grupės pasirodymas bus pagrindinis vienos dienos muzikos festivalio „Summer In The City“ programos akcentas.