Jubiliejų švenčiantis Vilnius šmaikščiai kreipiasi į kaimynus: atsiprašo už triukšmą

Vilnius savo gimtadienį švenčia visus metus, o renginių programa išties išskirtinė, apimanti įvairias sritis kaip kultūriniai ir pramoginiai renginiai, masinės sporto šventės ir t.t. Kaip ir pridera kaimynams, apie keliamą triukšmą jubiliejaus proga Vilnius nusprendė mandagiai informuoti bei įspėti kaimyninių šalių gyventojus. Vieni iš pirmųjų atsiprašymų dar prieš sausio 25-ąją pasirodė Varšuvoje ir Rygoje, kur buvo pakabinti lauko reklamos stendai, imituojantys atsiprašymo laiškelius dėl keliamo triukšmo ir kviečiantys prisijungti prie gimtadienio. Lauko reklamos stendas pačiame Rygos centre tuomet sulaukė itin gausių Latvijos žiniasklaidos ir nuomonės formuotojų pagyrų, todėl buvo nuspręsta šią kampaniją pratęsti ir nufilmuoti vaizdo klipą. Tai jau ne pirmas kartas, kai „Go Vilnius“ komandos sugalvota reklamos idėja testuojama socialiniame tinkle arba tik vienu veiksmu, ir sulaukus didesnio susidomėjimo ir palaikymo, idėja virsta reklamos kampanija.

Šmaikštus vaizdo klipas „Sorry Neighbors, we‘ll be loud“ (liet. „Atsiprašome, kaimynai, mes būsime triukšmingi“) Dear neighbour, sorry for the noise. This year we celebrate. siekia kaimynus pakviesti į vykstantį vakarėlį Lietuvos sostinėje. Vaizdo klipas imituoja oficialų politikų pranešimą dėl keliamo triukšmo, tačiau jame visą rimtį sutrukdo fone vykstantis vakarėlis. Kiekvienas naujas kadras įraše atneša vis daugiau šventinės nuotaikos: nuo šokėjos asistentės ar picos pristatymo iki alpakos ar baliono, įskrendančio į kadrą ir taip užstojančio politiko veidą.

Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė įsitikinusi, jog savalaikė reklaminė kampanija padės pritraukti dar daugiau turistų iš kaimyninių šalių: „Džiaugiamės, kad gana impulsyviai sugalvoti reklaminiai stendai, papildę suplanuotus reklaminius veiksmus, išaugo į dar vieną pilnavertę reklaminę kampaniją. Norime dar sykį atkreipti Latvijos bei Lenkijos gyventojų dėmesį, kad Lietuvos sostinė švenčia jubiliejų, o renginiuose labai laukiame ir svečių iš kaimyninių šalių.“

Svečius iš užsienio bei Lietuvos miestų vasaros sezonu sostinėje pasitiks didžiulė renginių gausa. Pasak I. Romanovskienės, programa pritaikyta įvairiems skoniams. „Savo jubiliejų Vilnius švenčia ištisus metus, tad norime, kad kaimynai nebūtų pamiršti ir kviečiame juos prisijungti prie mums svarbios progos minėjimo. Stengiamės atliepti visų poreikius, tad vilniečiams ir miesto svečiams siūlome išskirtinę vasaros programą. Taigi, kultūrinis poilsis ir vakarėlis Vilniuje gali būti kaip tik tos atostogos, kurių šią vasarą reikia mums ir mūsų kaimynams“, – sako I. Romanovskienė.

Taigi, kultūrinis poilsis ir vakarėlis Vilniuje gali būti kaip tik tos atostogos, kurių šią vasarą reikia mums ir mūsų kaimynams.

Šmaikščioje „Go Vilnius“ reklamos kampanijoje akcentuojama daugybė 700 metų jubiliejaus proga vykstančių renginių. Įspūdingam festivaliui „Jaunas kaip Vilnius", vyksiančiam liepos 25 d. Vingio parke, bus ruošiamasi jau nuo liepos 21 d., kai miestas pasiūlys įvairių pramogų miestiečiams ir miesto svečiams – vyks tikras vakarėlis po atviru dangumi, o Vilniaus globėjo šv. Kristoforo dieną į Vingio parką lankytojus sukvies dešimtys Lietuvos muzikos žvaigždžių ir ypatingas svečias iš užsienio.

Muzikos mėgėjai kviečiami išgirsti ir pasaulinio garso kompozitorių specialiai sukurtus kūrinius sostinei „Muzika Vilniui“ koncertuose. Meno entuziastai gali aplankyti gimtadienio proga rengiamas parodas, pradedant nuo „MO muziejuje“ pristatyto „Vilniaus pokerio“, o istorijos mėgėjams verta pamatyti Lietuvos nacionalinio muziejaus specialistų sukurtą Vilniaus maketą, kuris parodo kaip miestas atrodė prieš 200 metų, Valdovų rūmuose galima apžiūrėti unikalią gobelenų parodą. Vasarą Vilnius pasitiks dar su dviem festivaliais, vienas bus skirtas šaltibarščiams, kai sostinė nusidažys rožine spalva, kitas – kvies į gyvenamuosius sostinės rajonus klausytis gyvos muzikos koncertų.

Be to, nuo liepos 23 dienos prasidės dvi savaites truksianti Vilniaus performanso meno bienalė, kuri pavers miestą didžiule galerija. Kylantys menininkai iš Lietuvos ir užsienio šalių savo unikaliais performansais apmąstys miestą bei jame gyvenančius žmones. Čia susilies įvairios istorijos, mitai, svajonės ir vizijos, paverčiančios sostinę gyva būtybe. Bienalės metu bus surengta iki 40 pasirodymų.

Vilniaus jubiliejaus programoje numatyta renginių ir sporto entuziastams. Jau gegužės 27 d. sostinėje vyks „Vilniaus 700“ pusmaratonis, o rugsėjo 10 d. – „Rimi Vilniaus maratonas“. Tai didžiausi šalyje bėgimo renginiai, suteiksiantys galimybę entuziastams ir profesionalams išbandyti savo jėgas tyrinėjant senamiestį, žaliąsias erdves bei Neries pakrantes. Visą jubiliejui skirtą programą galima rasti tinklapyje www.700vilnius.lt.