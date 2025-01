„Keistuolių teatrui“ gresia bankrotas

„Pati rekonstrukcija vyko. Niekas nekaltina, kad buvo kažkur kitur išleisti pinigai, tačiau tai yra procedūriniai dalykai. Centrinė projektų valdymo agentūra yra priversta skirti baudą („Keistuolių teatrui“ – ELTA), kad rangovas nebuvo apsidraudęs. Ta bauda nėra adekvati. Tai yra pagrindinis dalykas, nes tai yra didžiausia suma – 627 tūkst. eurų“ , – penktadienį žurnalistams teigė Š. Birutis.

„Tai sužiūrėti turėjo pats rangovas, nes tokie yra reikalavimai, nesužiūrėjus tie dalykai turėjo būti sprendžiami laiku. Dabar praėjo daugiau kaip dveji metai“, – akcentavo jis.

Prieš keletą metų Europos struktūrinių fondų lėšomis vykdytos teatro rekonstrukcijos vertė siekia 4,1 mln. eurų.

Tiesa, nors rekonstrukcija turėjo būti baigta dar 2023 m. gruodį, dėl atliktų darbų kilo nesutarimų dar 2022 m. CPVA dalį projekto lėšų – beveik 141,5 tūkst. eurų – pripažino netinkamomis finansuoti. Be to, dėl susikaupusios daugiau kaip 0,5 mln. eurų skolos projekto rangovas „Kaminta“ padavė teatrą ir Kultūros ministeriją į teismą.

Todėl dėl laiku nebaigto projekto bei nepriduotų dokumentų, viešųjų pirkimų pažeidimų ir fragmentiško rangovo vykdyto draudimo CPVA projektui pritaikė 25 proc. dydžio korekciją – tai reiškia, kad beveik 627 tūkst. eurų išmokėtų lėšų turi būti grąžintos.

Remiantis finansavimo dokumentais, teatras turėtų baigti likusią projekto dalį ir tai padaryti savo lėšomis iki kitų metų spalio. Kitu atveju, gali tekti grąžinti visas gautas lėšas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Įžvelgia dalį S. Kairio kaltės

Aiškindamas situaciją, Š. Birutis nurodė, jog dalis biurokratinių procedūrų buvo atliktos netinkamai, o buvusi Kultūros ministerijos vadovybė į susidariusią situaciją nereagavo. Todėl Š. Birutis tikina įžvelgiantis ir ministerijai vadovavusio Simono Kairio kaltės.

„Nesu linkęs ieškoti buvusiųjų kaltės, bet mes šiandien apie tai nekalbėtume, jeigu veiksmai būtų daromi laiku ir Kultūros ministerija, kaip dalininkė, būtų laiku visus susodinusi ir ieškojusi sprendimų. Tai nebuvo padaryta ir, deja, esame ten, kur esame“, – dėstė dabartinis ministras.

Šarūnas Birutis (P. Paleckio/BNS nuotr.)

„Buvusiam ministrui labai nepatinka bet kokie auditai, bet kokios situacijos, kurios trukdo judėti į priekį. Kad būtų tikslingai audituoti visi galimi tokie neatlikti veiksmai, mes tikrai turime daug darbo. Turime lopyti spragas arba nepadarytus dalykus, vietoje to, kad judėtume su naujomis idėjomis, Vyriausybės programa. Tačiau tai padarysime“, – akcentavo Š. Birutis.

Pasak jo, pralaimėjus teismą teatras galėtų prarasti turimas patalpas.

„Teatras nėra pastatas, tai yra žmonės, trupė. Jie liktų be savo pastato, be savo namų, be tos sutvarkytos erdvės (…) Naudos niekam nebūtų. Pasekmės, mano supratimu, yra mums visiems liūdnos“, – tikino Š. Birutis.

I. Balstytė: bankroto grėsmė didelė

Savo ruožtu viena iš „Keistuolių teatro“ steigėjų, aktorė Ilona Balsytė tikina – CPVA skirta bauda yra neadekvati. Todėl, anot jos, įstaiga ją pasirengusi ginčyti.

„Vienas iš teatro iššūkių yra CPVA sprendimas pateikti mums didelę baudą. Šį klausimą bandysime spręsti teismo keliu, nes vertiname, kad klaidos nėra tokios didelės. Tai tam tikri etapai, kuriais statybos nevyko, tais etapais rangovas neturėjo draudimo. Tačiau pasirodo, kad detalės nėra svarbu – europinis reglamentas nustato, kad visiems tokiems atvejams taikoma tokio dydžio – 25 proc. – bauda“, – spaudos konferencijos metu aiškino I. Balsytė.

Ilona Balsytė (P. Paleckio/BNS nuotr.)

„Mes, kaip teatras, turime gauti tokią didelę baudą, nes kažkokias klaideles padarė rangovas. Skaudu. (...) Šią baudą vertiname kaip neadekvačią ir norime ginčyti. Jeigu vis dėlto bus nuspręsta šią baudą mums palikti, tai tikrai turėsime užsidaryti“, – pabrėžė ji.

Anot šio teatro steigėjos, bankroto grėsmę didina ir kitas jau maždaug dvejus metus trunkantis teisminis procesas su „Kaminta“.

„Jau dvejus metus esame teisme su rangovu. Projektas iki galo nėra pabaigtas, neturime šviestuvų, neturime laiptų. (...) Kai kurie darbai taip pat atlikti ne visai kokybiškai. (...) Labai džiaugėmės gavę europines lėšas remontui, tačiau labai liūdna, kad situacija taip susiklostė“, – sakė I. Balsytė.

„Mūsų rangovas norėjo labai daug papildomų darbų ir papildomų pinigų. Mes vadovavomės CPVA nustatytais procesais. Nuo pat pradžių sakiau rangovui, kad nesame valstybins teatras, neturėsime iš ko daugiau sumokėti ir galime daryti tik tuos papildomus darbus, kuriuos patvirtins CPVA. Visą laiką tą ir darėme. Tačiau, žinote kaip būna su statybininkais, kartais jiems reikia daugiau pinigų ar panašiai, ir jie (rangovas – ELTA) padavė mus į teismą“, – pasakojo ji, nurodydama, kad šiuo metu su rangovu esama mediacijoje ir ieškoma būdų, kaip spręsti kilusius ginčus.

Paklausta, ar apie šiuos teatro patiriamus iššūkius teko kalbėtis su buvusia ministerijos vadovybe, I. Balsytė sako, kad keletas susitikimų su institucijos darbuotojais įvyko, tačiau jie buvo bevaisiai.

„Pagalbos kreipėmės, tačiau su ministru galimybės susitikti neturėjome. (...) Kreipiausi į daug ką ministerijoje ir buvome susitikę keletą kartų. Tačiau niekas neišsisprendė. Aukščiau viceministro man nepavyko pakilti, kalbant apie susitikimus“, – nurodė „Keistuolių teatro“ atstovė.

ELTA primena, kad po dvejus metus vykdytos rekonstrukcijos Vilniaus „Keistuolių teatras“ duris atvėrė 2021 m.

Šios rekonstrukcijos autoriai – architektų grupė „Implmt“. Teatro rekonstrukcija vykdyta Europos struktūrinių fondų lėšomis, projekto vertė – 4 milijonai eurų.