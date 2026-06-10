„Kultūros naktis“ sostinėje: daugiau nei 100 renginių ir grifono rutulių paieškos

„Kultūros nakties“ komunikacijos koordinatorius Rokas Šimkevičius pažymi, kad šiųmetis renginys kvies tarsi nusikelti į kitą pasaulį – vienai nakčiai miestas taps atvira kultūros scena su daugiau nei 100 nemokamų renginių.
Programa pasklis ne tik po sostinės centrą, bet ir po kitas Vilniaus dalis: į ją įsitrauks kultūros centrai, nepriklausomos iniciatyvos, religinės ir valstybinės institucijos, koncertų salės, restoranai, kiemai bei miesto bendruomenės.
„Festivalis apims muziką, teatrą, šokį, kiną, vizualiuosius menus, ekskursijas, kūrybines dirbtuves ir tarpdisciplininius projektus, kviesdamas lankytojus ne tik stebėti, bet ir dalyvauti, atrasti mažiau pažintas miesto erdves bei susikurti savą naktinį Vilniaus maršrutą“, – sakė R. Šimkevičius.
Šių metų renginys ypatingas daugiamečiam renginio dalyviui Turto bankui, kuris šiemet mini 30 metų jubiliejų. Šia proga Turto bankas kvies renginio dalyvius pažinti istorinius valstybės pastatus nuotaikingo žaidimo forma – dalyvaujant orientacinėse varžybose „Kultūrpėstis. Grifono rutuliai“.
„Kiekvienas sostinės senamiesčio pastatas slepia savitus ženklus, detales ir pasakojimus, kurie formuoja miesto tapatybę. Kartais net neatkreipiame dėmesio, kokie įdomūs statiniai mus supa. Norime paskatinti dalyvius iš naujo pažvelgti į pastatus, bent trumpam sustoti ten, kur dažniausiai praeiname ir iš naujo pažinti miestą puošiančius statinius“, – sakė vienas orientacinių varžybų iniciatorių, Turto banko Išorinės komunikacijos vadovas Paulius Vaitekėnas.
Kaip ir praėjusiais metais, orientacines varžybas padės organizuoti „OZI Events“, kurie sukūrė interaktyvią varžybų aplinką, užtikrinančią geriausią dalyvių patirtį. Šiemet orientacinių varžybų maršrutas drieksis per Vilniaus senamiestį. Dalyviams reikės ne tik pasukti galvą ieškant teisingo atsakymo į pateiktus klausimus, bet ir praverti vieno ikoniškiausių Vilniaus pastatų duris bei rasti žaižaruojančius grifono rutulius.
Norintys dalyvauti šiame žaidime daugiau informacijos ir registracijos nuorodą ras Turto banko Facebook paskyroje ir „Kultūros nakties“ svetainėje.
Daugiau informacijos: Titulinis - Kultūros naktis.
Apie Turto banką
Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra didinti statinių tvarumą, investuoti į atsinaujinančią energiją, mažinti energijos sąnaudas ir CO2 emisiją.
Naujausi komentarai