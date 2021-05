Pasaulyje nematyta idėja: sveikinimas Europai skamba ant važiuojančio traukinio

Šv. Kristoforo orkestras ant važiuojančio traukinio platformos atliko Europos Sąjungos (ES) himną „Odė džiaugsmui“. Muzikantus gabenęs traukinys važiavo maršrutu Vilniaus geležinkelio stotis – Naujoji Vilnia.

„Didžiuojamės būdami Europos dalimi ir šiuo drąsiu sprendimu norime garsiai pasveikinti visą Europą su Geležinkelių metais. Šiandien geležinkelis yra neatsiejama visa ko jungiamoji grandis – kelionių, įspūdžių, patirčių, verslo procesų ar net, kaip įrodėme, – orkestro pasirodymo“, – sveikinimo idėją komentuoja „Lietuvos geležinkelių“ vadovas Mantas Bartuška.

Pasaulyje nematyta idėja

Lietuva – pirmoji šalis, kurioje orkestras grojo ant bėgiais riedančio traukinio platformų. Šiai įdėjai įgyvendinti buvo specialiai ruoštasi – parinktas saugus, 15 km/val., greitis, specialiai paruoštos platformos, kuriose įrengti orkestro narių saugumą užtikrinantys atitvarai bei apraišai. Orkestro nariai bei dirigentas buvo susodinti vienas nuo kito saugiu atstumu.

Šv. Kristoforo kamerinio orkestro vadovo Nerijaus Masevičiaus teigimu, idėja pasirodė įdomi visam orkestrui, todėl priėmė šį iššūkį ilgai nesvarstę. Orkestro nariai yra jauni bei lankstūs, nebijo išbandymų ir jau yra groję neįprastose lokacijoje, tačiau geležinkeliuose jie grojo pirmą kartą.

„Orkestras yra grojęs Velnio duobėje, taip pat maestro Donatui Katkui yra tekę diriguoti lokomotyvams. Šis iššūkis mums buvo naujas – grojome lauke, ant traukinių platformų, kurios dar ir važiavo. Mes pripratę groti salėse, kur ne tik matome dirigentą, bet ir girdime vienas kitą, o lauke orkestras negalėjo savęs gerai girdėti akustiškai. Šiuo atveju komforto atviroje erdvėje neturėjome, tačiau šį išbandymą mums pavyko išlaikyti“, – pasakoja N. Masevičius.

„Odę džiaugsmui“ sugrojo 18 muzikantų, kuriems dirigavo M. Barkauskas. Sauga buvo padidinta, orkestro nariai prieš pasirodymą turėjo išklausyti ir specialų instruktažą. Pasak orkestro vadovo, muzikantams tai buvo smagi patirtis, ypač kai pandemijos metu negalėjo koncertuoti pilnoms salėms.

„Svarbiausia muzikantui – galimybė groti, jei jis gali pasiekti klausytoją ir būti išgirstas, tai muzikantui yra didžiulis malonumas. Be to, ir šio sveikinimo proga labai graži. Tai, kad mums pavyko įsijungti į bendrą Europos šeimą – mums didžiulis pasiekimas ir visiems labai svarbi data“, – tikina N. Masevičius.

Europos geležinkelių metai

2021 metus Europos Komisija paskelbė Europos geležinkelių metais, siekdama skatinti šį ekologišką, patogų ir saugų keliavimo būdą. Tikimasi, kad šiuo sprendimu pavyks padidinti geležinkeliais keliaujančių žmonių skaičių ir vežamų prekių dalį, atsižvelgiant į Europos žaliojo kurso tikslus.

„Bėgant metams, traukinių reikšmė tik auga – tai dar labiau išryškino COVID-19 pandemija, kuomet reikėjo užtikrinti, kad visame pasaulyje nesustotų krovinių judėjimas. Be to, keliaudami traukiniais galime prisidėti prie neigiamos įtakos klimatui mažinimo. Tai saugus, aplinką tausojantis būdas keliauti ir transportuoti krovinius. Geležinkeliai yra XIX a. išradimas, kuris ne tik, kad nė kiek nepaseno, bet šiame amžiuje yra ir modernumo simbolis. Negana to, visame pasaulyje keičiasi ir geležinkelių stočių veidai, jie tampa patrauklesni“, – teigia M. Bartuška.

Geležinkelių metais siekiama ne tik skatinti geležinkelių transportą, bet ir didinti informuotumą apie Europinį tarpvalstybinį geležinkelių transporto aspektą ir didinti jo indėlį į ES ekonomiką, pramonę ir visuomenę.

Tai ne pirma originali „Lietuvos geležinkelių“ įgyvendinta idėja. Prieš kelis metu vasario 16-osios proga buvo sukurtas unikalus traukinių orkestras, kuris sugrojo Tautišką giesmę, jam dirigavo D. Katkus – Lietuvos himnas pirmą kartą istorijoje buvo atliktas tokiu būdu. Dar kitais metais bendrovė iškėlė rekordinę 1305 kvadratinių metrų ploto trispalvę ant aukščiausio ir ilgiausio Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tilto.