Populiarieji „Måneskin“ sudrebino Vilnių

Savaitgalį vykusiuose festivaliuose „Rock Am Ring“ ir „Rock Im Park“ groję populiarieji italų rokeriai sužavėjo daugiau nei 100 tūkst. muzikos gerbėjų.

Antradienio vakarą „Måneskin“ surengė energingą šou, kurį stebėjo dešimtys tūkstančių žiūrovų. „Måneskin“ pasirodymas tapo pagrindiniu muzikos festivalio „Summer In The City“ programos akcentu.

„Pirmosios dvi festivalių sezono dienos buvo beprotiškos! Iki pasimatymo kitoje stotelėje – Lietuvoje! Būkite pasiruošę!“ – prieš atvykdami į mūsų šalį linkėjimus siuntė grupės „Måneskin“ muzikantai.

Meilės mūsų šaliai neslepianti populiarioji Italijos roko grupė vienintelį koncertą mūsų šalyje surengė antradienio vakarą. „Måneskin“ koncertas vyko didžiausioje šalyje koncertų aikštelėje Vingio parke Vilniuje.

„Måneskin“ buvo ne vienintelė festivalio „Summer In The City“ žvaigždė. Muzikos renginių išsiilgusiems žiūrovams ypatingą koncertą Vilniaus Vingio parke dovanojo ir garsi britų indie roko grupė „The Vaccines“. Taip pat pasirodymus surengė būrys populiariausių Lietuvos scenos atlikėjų ir grupių: „Daddy Was A Milkman“, Jovani, Justinas Jarutis ir grupė „Jautì“.