Valdovų rūmuose – nemokami koncertai, kviečia aukoti Ukrainai

Pasak festivalio vadovo Vytauto Gailevičiaus, festivalio atidarymo vakaro lėšos už bilietus buvo skirtos koncerto partnerei – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai. Tačiau apsispręsta, kad likę šeši festivalio renginiai bus nemokami, – klausytojai kviečiami bilieto kainą aukoti Ukrainos laisvės kovotojams padedančioms organizacijoms.

M. Scacchi senosios muzikos festivalis kvies pažinti Lietuvos istorinių žemių ir Vakarų Europos muzikinę kultūrą, čia susiformavusias tradicijas. Koncertuose taip pat skambės žymaus Ukrainos skulptoriaus Johano Georgo Pinzelio (Johann Georg Pinsel, apie 1720?–1761?) galimos gimtinės, Bohemijos, žemėje gimusi muzika. Šiuo metu Valdovų rūmų muziejuje galima išvysti šio Vakarų Ukrainos genijaus, taip pat kitų Lvivo meistrų XVIII a. sukurtas skulptūras.

Festivalio programa

Koncertas „Magiškasis Barokas: nuo Dresdeno iki Vilniaus“

Kovo 8 d. 19 val.

Dalyvauja Baroko muzikos orkestras (Lietuva, Latvija) Programos meno vadovas Māris Kupčs (klavesinas, Latvija) Solistė Monta Martinsone (sopranas, Lietuva, Latvija)

Programoje – Jano Dismaso Zelenkos, Johanno Adolpho Hasseʼės, Johanno Sebastiano Bacho, Francesco Marijos Veracini, Heinricho Ignazo Franzo Biberio kūriniai.

Po koncerto lankytojai kviečiami apžiūrėti parodą „Baroko skulptūros mistika: Johanas Georgas Pinzelis ir kiti XVIII a. Lvovo meistrai“.

Koncertas „Karališkos sutiktuvės“

Kovo 13 d. 18 val.

Senosios muzikos ansamblis (Šveicarija, Lietuva):

Indrė Kučinskaitė (cinkas)

Vojtěch Jakl (barokinis smuikas)

Vilimas Norkūnas (vargonai, basso continuo)

Programoje – Dresdeno karališkuosiuose dvaro rūmuose kūrusio Heinricho Schützo, jo amžininkų ir mokinių – Johanno Stadeno, Matthiaso Weckmanno, Johanno Vierdancko ir kitų kompozitorių – kūriniai.

Koncertas „Monteverdi/Rossi: muzika Gonzagų dvare“

Kovo 15 d. 19 val.

Tarptautinis senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“:

Ieva Gaidamavičiūtė (sopranas)

Renata Dubinskaitė (mecosopranas)

Saulė Šerytė (mecosopranas)

Povilas Vanžodis (tenoras)

Nerijus Masevičius (bosas)

Quintin Guerillot (klavesinas)

Rodrigo Calveyra (išilginė fleita, kornetas; meno vadovas)

Programoje – Claudio Monteverdi madrigalai ir Salomone’ės Rossi vokalinės bei instrumentinės kompozicijos.

Senosios muzikos diena Valdovų rūmuose

Kovo 19 d. 11–17 val.

Minėti Europos senosios muzikos dieną Europos Tarybai pasiūlė senosios muzikos festivalių organizacija REMA, jungianti kelias dešimtis žinomų renginių įvairiose Europos šalyse, o nuo 2019 m. – ir Valdovų rūmų muziejuje rengiamą Marco Scacchi senosios muzikos festivalį. Muziejus prie Europos senosios muzikos dienos iniciatyvos pirmą kartą prisijungė 2014 m., nuo tada kasmet arčiausiai kovo 21-osios esantį šeštadienį skiria senosios muzikos pažinimui ir populiarinimui.

Valdovų rūmų muziejus kviečia šeimas su vaikais švęsti Europos senosios muzikos dieną – dalyvauti edukacinėse muzikinėse veiklose.

Edukacinis užsiėmimas „Senųjų muzikos instrumentų karalystėje“ Pasivaikščiojimo po atkurtas Valdovų rūmų menes metu sužinosite, kokie muzikos instrumentai skambėjo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmuose ir kokios muzikos klausėsi mūsų valdovai. Su registracija ir edukaciniu bilietu.

Senosios muzikos kampelis Viena Valdovų rūmų muziejaus salė taps piešimo vieta – čia bus galima rasti piešinukų su senaisiais muzikos instrumentais, labiausiai patikusius – nuspalvinti, o šių instrumentų istoriją ir dalį jų skambesio atskleis animacinis filmukas „Senosios muzikos kelias“ ir edukacinis koncertas „Muzikinis pasakojimas apie Barborą Radvilaitę“.

Daugiau informacijos tel. (8 5) 261 7445 arba el. paštu edukacija@valdovurumai.lt, registracija.

Prekybos centro „Panorama“ požeminėje perėjoje

Kovo 19 d. 16 val.

Jungdamiesi prie pasaulinės iniciatyvos „Bachas metro“ („Bach in the Subways“), specialų projektą „Basso ostinato in the light of electronic music“ pristatys Monta Martinsone (Latvija, Lietuva, sopranas), Gertruda Jerjomenko (Latvija, klavesinas) ir Mantautas Krukauskas (Lietuva, gyvoji elektronika). Šiame koncerte trys muzikai sujungs senosios muzikos garsus su šiuolaikine muzikos technologija – gyvąja elektronine muzika – į vieną ansamblį. Programa paremta XVII a. italų kompozitorių monodijomis balsui ir basso continuo. Ankstyvajam Barokui būdinga monodija, atsiradusi kaip kontrastas Renesanso polifonijai, išsiskiria virtuoziška ir gausiai ornamentuota solo melodija, kuriai paprasta homofonine faktūra pritaria vienas ar keli basso continuo instrumentai. Programoje skambės Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi, Tarquinio Merulos, Johanno Sebastiano Bacho ir kitų kompozitorių kūriniai.

Senosios muzikos ansamblio „Tabulatūra“ koncertas

Kovo 20 d. 18 val.

Terminas „Tabulatūra“ reiškia tam tikrą muzikos užrašymo būdą, ankstesnį už šiandieninę notaciją. XVIII a. vis dar buvo naudojamos liutnios ir vargonų tabulatūros. Istorinės Vengrijos teritorijoje išliko keletas tabulatūros rinkinių su bažnytinėmis ir pasaulietinėmis melodijomis. Daugelis jų yra įtrauktos į ansamblio repertuarą ir koncerto programą.

Virtuali Europos senosios muzikos diena

Kovo 21 d. 20 val.

Orkestras „Akademie für alte Musik Berlin“

Koncertmeisteris Bernhard Forck

Roberta Mameli (sopranas)

Carlo Vistoli (kontratenoras)

Programoje – Giovanni Battistos Pergolesi, Antonio Vivaldi, Antonio Caldaros kūriniai.