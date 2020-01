Vilniaus paveikslų galerijoje ruošiama paroda apie kunigaikščius Oginskius

Lietuvoje Oginskių vardą primena įvairūs architektūros ir meno paminklai, susiję su giminės meniniais užmojais bei įvairiapuse veikla.

Oginskiai gausiai rėmė katalikų bažnyčių, stačiatikių cerkvių statybas, renovacijas, tarp ryškiausių pavyzdžių neabejotinai yra Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Dievo Kūno koplyčia.

Oginskiai taip pat garsėjo kaip muzikos, dailės mylėtojai ir kolekcininkai. Žinoma, kad garsus meninio gyvenimo Lietuvoje veikėjas, literatas, muzikos teatro kūrėjas, Lietuvos didysis etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis (1728-1800) vertino prancūzų meną, o Mykolas Kleopas Oginskis (1765-1833) pirmenybę teikė italų dailei.

XIX a. giminė iškilo kaip lituanistinio sąjūdžio rėmėja, itin plačią ir įvairią lituanistinę veiklą vystė Mykolas Mikalojus Oginskis (1849-1902), kuris daug dėmesio skyrė ir Lietuvos dailei. Būtent M. M. Oginskio pastangomis į Plungės dvarą buvo surinkti meno kūriniai ir iš kitų Oginskių dvarų - Rietavo, Zalesės. Simboliška, kad Plungės meno kolekcija pateko į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų - būsimą didį Lietuvos menininką M. M. Oginskis globojo nuo 14 metų, rėmė jo mokslus Varšuvoje ir Leipcige.

Nemaža dalis Plungės dvaro turtų buvo prarasta per Pirmąjį pasaulinį karą. Nepaisant to, Lietuvos valstybė paveldėjo daug užsienio ir Lietuvos dailės vertybių, šiandien kolekcijoje yra per tris šimtus darbų.

Parodoje bus atskleidžiamos Oginskių giminės asmenybės, rodomi vertingi kolekcijos eksponatai, atspindintys Oginskių meninį skonį ir kultūrinius interesus.

Parodoje bus eksponuojama daugiau kaip šimtas giminės sukauptų tapybos, skulptūros, grafikos ir taikomosios dailės kūrinių. Didžiąją tapybos rinkinio dalį sudaro Oginskių giminės portretai.