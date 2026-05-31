Vilniuje baigiasi 62-asis „Poezijos pavasario“ festivalis

Paskutinis jo renginys vyks Šv. Kotrynos bažnyčioje, jo metu bus įteiktos Vilniaus miesto mero premijos, Laimono Noreikos apdovanojimas.
Šių metų „Poezijos pavasario“ programoje buvo numatyta apie 130 nemokamų renginių Lietuvoje ir užsienyje, dvi savaites juose skambėjo poezija, vyko diskusijos.
62-ojo „Poezijos pavasario“ laureate tapo poetė Giedrė Kazlauskaitė. Jai apdovanojimas įteiktas gegužę per festivalio atidarymą Energetikos ir technikos muziejuje.
Šis įvertinimas poetei skirtas už eilėraščių rinkinį „Marialė“ – penktąją jos poezijos knygą, kuri pernai buvo apdovanota ir Jotvingių premija.
G. Kazlauskaitės kūrybai būdinga intelektuali ironija, jautrumas ir drąsa kalbėti apie motinystę, tikėjimą, LGBT bendruomenės patirtis.
„Poezijos pavasaris“ rengiamas kasmet nuo 1965 metų. Pirmasis festivalis surengtas paminėti poetės Salomėjos Nėries 20-ąsias mirties metines.
Festivalį rengia Lietuvos rašytojų sąjunga, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija LATGA ir Tautinių mažumų departamentas, Vilniaus miesto savivaldybė.
Naujausi komentarai