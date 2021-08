Vilnius ruošiasi „Sostinės dienoms“: festivalį atidarys „De-Phazz“

„Vasarą pratęsiančios ir rudenį pasitinkančios „Sostinės dienos“ šiemet vilniečius bei miesto svečius ragins parodyti visai Lietuvai, kad unikaliose Vilniaus erdvėse rengiama kupina aktyvaus ir prasmingo kultūrinio veiksmo šventė skatina kartu kurti ir saugaus festivalio tradiciją“, – teigia „Sostinės dienas“ organizuojančių „Vilniaus festivalių“ vadovas Remigijus Merkelys, kviesdamas lankytojus atsakingai švęsti didžiausią miesto šventę bei nepamiršti, kad visi esame sąmoningi piliečiai ir tuose renginiuose, kur norisi pabūti kiek ilgesnį laiką nevaikščiojant, sustojus ar atsisėdus vienoje vietoje, bus svarbu laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos paskelbtų reikalavimų, kurie įvairioms veikloms įsigalioja jau nuo šio pirmadienio.

Šiemet „Sostinės dienos“ tęsia progresyvias renginio idėjas ir į šventę pakvietė geriausias Lietuvos menininkų pajėgas bei iškilius Europos atlikėjus.

Atidarymo vakarui skirtas didysis festivalio koncertas rengiamas rugsėjo 3 d. Katedros aikštėje – jame numatytas garsiosios vokiečių grupės „De-Phazz“ išskirtinis pasirodymas. Ne kartą viešėję Lietuvoje, „lounge“ muzikos krikštatėviais vadinami „De-Phazz“ mūsų šalyje jau yra įgiję didžiulę gerbėjų armiją, o visoje Europoje grupė išgarsėjo dar 1997-aisiais, išleidusi debiutinį albumą „Detunized Gravity“. 2020 m. pasirodęs pirmasis grupės istorijoje koncertinis albumas buvo įrašytas Vilniuje – „Live In Vilnius“.

„De-Phazz“ iki šiol pritraukia tūkstantines auditorijas įvairiose pasaulio koncertų salėse. Daugelis grupės dainų yra pelniusios didžiulį populiarumą, o ypač tokie hitai kaip „No Jive“ ir „The Mambo Craze“. Grupė itin vertinama už savo muzikos originalų skambesį, kuriame novatoriškai susijungia elektroninė muzika, džiazas, didžėjavimas, lotynų muzikos ritmai, trip hopas, drum‘n‘bass ir kiti muzikiniai elementai. Dėka išskirtinio grupės narių Pat Appleton, Karlo Friersono ir „De-Phazz“ įkūrėjo bei originalių muzikinių idėjų autoriaus Pito Baumgartnerio talento kolektyvas savo koncertais iki šiol stebina pačius išrankiausius melomanus. Beje, pirmajame „Verve Remixed“ albume P. Baumgartneris kartu su bendraminčiais sulaukė milžiniškos sėkmės remiksavęs Ellos Fitzgerald dainą „Wait 'till You See Him“ bei tokių grupių kaip „Kool & the Gang“, „a-ha“ ir „Blank & Jones“ kūrinius.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ apie grupę rašė: „De-Phazz“ kuria geriausią meilės muziką per pastaruosius 50 metų. Bliuzo tragizmas, džiazo gaivališkumas, džiaugsmu trykštantis svingas, afrikietiškas okultizmas, Lotynų Amerikos ritmų erotika, jausmingumas ir gero seno hito ironija – visa tai yra „De-Phazz“.

„Sostinės dienos 2021“ šiemet rengiamos rugsėjo 3–5 dienomis. Visi festivalio renginiai nemokami. Daugiau informacijos – festivalio www.sostinesdienos.lt tinklapyje.