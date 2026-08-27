Vilnius taps literatūros scena: „Knygų aikštė“ šiemet kvies į tris miesto erdves

„Knygų aikštės“ naujienos
Šiemet „Knygų aikštė“ išaugs ne tik renginių skaičiumi – prie katedros įsikūręs paviljonas bus kiek didesnis ir erdvesnis nei įprastai, jame savo leidinius pristatys 35 leidėjai, o literatūrinė programa pirmą kartą vyks net trijose Vilniaus vietose ir lankytojus pakvies į kone 40 renginių.
Čia visą savaitgalį bus galima susipažinti su naujausiomis lietuvių autorių knygomis, atrasti klasikinės ir užsienio literatūros leidinius, susitikti su rašytojais, dalyvauti knygų pristatymuose, edukacijose bei viktorinose.
Katedros aikštėje įsikūrusiame paviljone visas tris dienas veiks „Backstage Cafe“ kavinė, tad knygų atradimus bus galima derinti su kavos pertrauka. Norintiems dalelę „Knygų aikštės“ parsinešti namo, bus galima įsigyti specialiai renginiui sukurtą medžiaginį maišelį.
„Norėjome, kad „Knygų aikštė“ būtų ne tik vieta, kur galima atrasti naują knygą už gerą kainą, bet ir erdve, kurioje norisi pabūti, susitikti ir išgirsti. Todėl šiais metais plečiame ne tik renginio paviljoną, bet ir geografiją – knygos ir jų autoriai pasklis po tris skirtingas Vilniaus vietas. Džiaugiamės, kad per septynerius metus „Knygų aikštė“ tapo Vilniaus dienų dalimi, o šiemet galime ją dar labiau išauginti ir atverti skirtingiems skaitytojams“, – sakė „Knygų aikštės“ organizatorės Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Laura Tekorė.
Šių metų programoje – ypatingas dėmesys Vilniaus miestui
Rugsėjo 4–6 d. literatūriniai renginiai vyks trijose vietose: scenoje šalia pagrindinio „Knygų aikštės“ paviljono prie katedros, Gedimino prospekte prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro bei Vilniaus literatų namuose, įsikūrusiuose šalia Šv. Jonų bažnyčios.
Viena svarbiausių šių metų programos temų taps Vilnius. Katedros aikštėje bus pristatomas Dainiaus Junevičiaus, Margaritos Matulytės ir Wilhelmo Józefo Zacharczyko „Vilniaus albumas“, taip pat aštuonių tomų serija „Pasakojimai apie Vilnių ir vilniečius“. Lankytojai galės susipažinti ir su Mariaus Jonučio bei Eleonoros Terleckienės knyga „Radvilos Našlaitėlio kelias, arba Apie piligrimus, banditus ir mumijas“, Stanislovo Moravskio atsiminimais „Keleri mano jaunystės metai Vilniuje. Atsiskyrėlio atsiminimai (1818–1825)“ bei kitais leidiniais, kviečiančiais pažvelgti į miesto istoriją iš skirtingų perspektyvų.
Šiuolaikinės lietuvių literatūros balsai
Programoje netrūks ir šiuolaikinės lietuvių literatūros. „Knygų aikštės“ metu savo naujausias knygas pristatys Neringa Vaitkutė, Dainius Dirgėla, Vidas Morkūnas, Ernestas Noreika, Mantas Balakauskas, Greta Ambrazaitė, Simonas Bernotas ir kiti autoriai. Programoje lauks poezija, proza, eseistika, psichologinė literatūra ir eksperimentiniai tekstai, todėl skirtingų skonių skaitytojai čia galės atrasti sau artimą knygą.
Lankytojai bus kviečiami ne tik susipažinti su naujai pasirodžiusiais leidiniais, bet ir susitikti su jų autoriais, išgirsti, kaip atsirado šios knygos, kokie klausimai rūpi šiandienos kūrėjams ir kaip gimsta šiuolaikinės lietuvių literatūros tekstai.
„Knygų aikštėje“ laukiami ir mažieji skaitytojai
„Knygų aikštė“ tradiciškai daug dėmesio skirs jauniesiems skaitytojams. Vaikų lauks interaktyvios edukacijos, kūrybinės veiklos, viktorinos, susitikimai su pamėgtais personažais bei vaikų literatūros kūrėjais.
Programoje – susitikimai su Tomu Dirgėla, Aušrine Tilinde, iliustruotoja Greta Alice, Vitalija Maksvyte, taip pat Kake Make ir Netvarkos nykštuku. Mažieji lankytojai galės dalyvauti „Šuniuko Oko dienelės“ kūrybinėje edukacijoje, „Smegenūzų“ protmūšyje, susipažinti su knyga „Kaip Čiurlionis“ ir kitomis vaikams skirtomis istorijomis.
Klasika ir šiuolaikinė užsienio literatūra
Prie Nacionalinio dramos teatro esančioje renginių erdvėje šeštadienį literatūros gerbėjų lauks klasikos bei užsienio literatūros pristatymai. Čia bus pristatomi Franzo Kafkos „Aforizmai“, Augusto Strindbergo „Žaidimas su ugnimi“, Vilniaus literatų namuose – Mikio Liukkoneno „O“, Sofijos Andruchovyč „Katanankė“ bei Jono Fosse „Septologija“.
„Knygų aikštė“ lankytojų lauks visą Vilniaus dienų savaitgalį – rugsėjo 4–6 d. Daugiau informacijos – vilniausdienos.lt.
„Knygų aikštę“ organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija (LLA) ir Vilniaus dienos. „Knygų aikštę“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. „Knygų aikštės“ partneriai – VšĮ „Vilnius UNESCO literatūros miestas“.
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