Žygį 100 kilometrų take aplink Vilnių senjorai pradėjo palaikymo šokiu „The Roop“

Dėl lietaus pirmasis žygis iš antradienio buvo perkeltas į penktadienį, kuris dalyvius pasitiko saulėtu ir gražiu oru. Senjorai prieš pirmąjį žygį rinkosi šalia Bekešo kalno. Prieš pradėdami žygį, aktyvūs ir sportiški senjorai sušoko palaikymo šokį lietuvių atlikėjams „The Roop“, šeštadienio vakarą Roterdame kovosiantiems „Eurovizijos“ finale.

„The Roop“ dainos „Discoteque“ muzika greitai išjudino visus senjorus, kurie energingai ir tiksliai atkartojo „Eurovizijos“ finalininkų judesius.

„Euroviziją“ stebime ir nepraleidome nei vieno pusfinalio. Mums labai patiko „The Roop“ pasirodymas. Finale tikimės pergalės“, – kalbėjo žygio dalyviai.

Žygio organizatoriai džiaugėsi žmonių entuziazmu.

„Su šiuo žygiu „Susitikim, mieli senjorai“ projektas pradėjo savo penktąjį sezoną. Jis prasidėjo labai aktyviai – nuo mankštos. Kadangi daug laiko turėjome praleisti namuose, labai svarbu buvo išjudinti tiek dalyvius, tiek mus pačius. Iš tiesų planavome dar didesnį sezono atidarymo renginį, bet karantino suvaržymai dar neleido išpildyti visų norų“, – sakė „Susitikim, mieli senjorai“ vadovė Jelena Narūnienė.

Padėkos nusipelnė Lietuvos kino aktorė ir šokėja, ilgametė projekto lektorė Dalia Michelevičiūtė, kuri ir buvo iniciatorė idėjos sušokti palaikymo šokį grupei „The Roop“. „Šiandien geltonuoja ne tik oras nuo saulės, bet ir mūsų dalyviai“, – pridūrė J. Narūnienė.

Pasipildę geros nuotaikos doze, senjorai pradėjo pirmąjį 10 km žygį pro Bernardinų sodą, naująjį Paupio kvartalą, vėliau žygiavo link Belmonto, o trasą užbaigė ties Pūčkorių atodanga. Senjorus lydėjo patyrusi instruktorė ir ėjimo su lazdomis trenerė Irena Gudiškienė.

„Mėgstu vaikščioti, o šitas žygis mane labai sudomino, nes visada labai norėjau apeiti Vilnių. Gyvenu netoli Rybiškių tako, tai jį esu daug kartų apėjusi, bet įdomu kur veda kiti keliai aplink Vilnių. Kaip galima nepasinaudoti proga pažinti Vilnių ir dar su tokia kompanija?“ – šypsojosi viena žygio dalyvių.

Prie žygio prisijungė ir ilgametis Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) darbuotojas Algimantas Gudiškis.

„Judėjimas yra sveikata, todėl vaikštau bent penkis kartus per savaitę. Manau, kad visa 100 km trasa mums yra įveikiama. Per dieną esu be sustojimo nuėjęs 38 km, tai 10 km ėjimas bus kaip geras apšilimas, – sakė A. Gudiškis. – Šis takas aplink Vilnių puikiai tinka senjorams. Čia nėra sportinės varžybos, žmonės gali neskubėti, grožėtis pavasarine gamta. Visiems yra tikrai malonu kartu praeiti vaizdingu taku“.

Galima buvo pastebėti, kad didesnė dalis pirmojo žygio dalyvių buvo moterys. A. Gudiškis tam rado paaiškinimą: „Vyrai turi tvarkyti buitį, dirbti garažuose, mėgsta namuose pabūti. Visgi reikėtų paraginti juos irgi kuo daugiau vaikščioti, nes tai – sveikata. Žmonės turi tą suprasti.“

Organizatoriai pabrėžė, kad labai svarbu yra skatinti vyresnio amžiaus žmonių judėjimą, ypač karantininiu laikotarpiu. Žygio metu yra užtikrinamas žmonių saugumas, laikomasi atstumų, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Į žygius yra privaloma registracija.

Visi, kas dar nežinojo arba negalėjo sudalyvauti pirmajame žygyje, galės prie projekto prisijungti nuo antros tako aplink Vilnių atkarpos. Antrasis žygis prasidės antradienį 10 val. nuo Pūčkorių atodangos.

Projektas „Susitikim, mieli senjorai“ yra skirtas vyresnio amžiaus žmonių užimtumui skatinti. Jis organizuojamas jau penktus metus iš eilės. Po dešimties žygių aplink Vilnių, liepos mėnesį bus grįžtama prie projektui įprastų kūrybinių užsiėmimų.