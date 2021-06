Akį džiugina žalias Vilnius: per pusmetį – tūkstančiai sodinukų

Pasak Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus, miestas kasmet skiria vis daugiau lėšų sodinukams, krūmams, vijokliams, tačiau žaliuose projektuose reikia ir aktyvesnio bendruomenių įsitraukimo.

„Vilnių kuriame kartu. Žinome, kad vieni visko nepadarysime, todėl raginu vilniečius aktyviai sodinti ir saugoti gamtą. Šiemet dar turime apie 2 tūkstančius sodinukų, kuriuos gyventojai gali paprastai pasiimti ir pasodinti“, – sako R. Šimašius.

Vilnius ėmėsi ir kitų naujų apželdinimo iniciatyvų, prie kurių noriai jungėsi įmonės ir gyventojai.

„Ėmėmės sodinti vijoklius, kad apsaugotume miestą nuo neįteisintose vietose ant betoninių sienų atsirandančių grafičių ar papuoštume nepatrauklias silikatinių plytų sienas. Nauja ir tai, kad gyventojams pasiūlyta galimybė apsodinti savo kiemus miesto dovanotais želdiniais. O iniciatyva „Dovana Vilniui“ – jau daugeliui žinomas projektas, prie kurio jungiasi ir verslas, ir gyventojai“, – pasakoja Vilniaus miesto architekto skyriaus patarėja Ramunė Baniulienė.

Verslas žaliuoja!

Visuomeninės iniciatyvos „Dovana Vilniui“ sąraše šiemet – šešios įmonės. Tarp jų jau ne vienus metus sodinukais kiekvieną Vilniuje pastatytą butą įamžinanti bendrovė „Darnu Group“ šiemet medžiams skyrė 19 609 eurų. Tai – 461 sodinuko vertė.

Vienoje judriausių sostinės vietų – Gerosios Vilties g., Laisvės ir Savanorių prospektų žiedinėje sankryžoje – šį rudenį sužaliuosiantis ąžuoliukų, klevų, berželių ir liepų miškelis – simbolinis įmonės „Creditinfo“ projektas. Po medelį „Creditinfo“ pasodins už kiekvieną Vilniaus įmonę, dėl itin gerų finansinių rodiklių šiemet nusipelniusią tradicinio „Stipriausių Lietuvoje“ sertifikato. Visoje Lietuvoje tokius sertifikatus kasmet pelno vidutiniškai 2,5 tūkst. įmonių, o sostinė gali tikėtis tikrai nemažo gojelio. Dovanos vertė bus aiški po rudeninio sodinimo.

„Naujiems medžiams sodinti Vilniaus miesto savivaldybė pastaruoju laiku per metus išleidžia vidutiniškai pusę milijono eurų. Apie 20 tūkst. eurų per metus tam pačiam tikslui subyra ir per visuomeninę iniciatyvą „Dovana Vilniui“ – tai dovana, vertinga ne tik finansine prasme, bet ir dėl žmonių įtraukimo į sodinimo darbus, kitokio, gerąja prasme savininkiško požiūrio į miesto želdinius“, – sakė R. Baniulienė.

Miestas dovanoja – gyventojai sodina

Didesnio aktyvumo tikimasi ne tik iš verslo atstovų, bet ir iš gyventojų – į kvietimą apsodinti savo aplinką savivaldybės dovanojamais sodinukais atsiliepė tik apie 40 vilniečių ar jų grupių. Į erdves prie gatvių ir daugiabučių iškeliavus 1168 sodinukams (jų kaina apie 7000 eurų), nepanaudoti liko du trečdaliai šiam tikslui rezervuotų augalų. Per vasarą jie bus pasodinti įvairiose miesto vietose, iš jų bus formuojami urbanistiniai miškeliai vietos aplinkos kokybei gerinti.

Aktyviausi sodintojai buvo naujamiestiečiai, visuomenininkės Ritos Latvytės paraginti per socialinius tinklus – feisbuko grupę „Naujamiestis. Su meile“. J. Basanavičiaus gatvėje esančio daugiabučio gyventojas Gediminas Ušackas pripažįsta, kad susitarti su kaimynais dėl želdinių poreikio ir jų sodinimo vietų didesnėms bendruomenėms nėra paprasta. Ypač, jei alternatyva – papildomos parkavimo vietos. Bet jo ir kaimynų patirtis – pozityvi. Sodinimo talka leido ir sutvirtėti kaimynystei, ir aptarti namo rūpesčius. Pasodintais augalais dabar rūpinasi net keli dvylikabučio namo gyventojai. Būsimiems šios miesto iniciatyvos dalyviams G. Ušackas pataria tik viena – pasirengti bent paprastą sodinimo planą ir neimti augalų daugiau nei reikia, kad po kelerių netinkamose vietose išstypę medeliai neužstotų šviesos ar netrukdytų judėti po teritoriją.

Medžius miestui dovanojo ir patys gyventojai ar bendruomenės – taip pasodinti 85 medžiai, iš jų net 63 – Savanorių prospekte.

Antrą pusmetį – daugiau medžių ir vijoklių

Želdinimo darbai tęsis ir vasarą: pasodinti bus dar 967 vijokliai, žaliosioms salelėms atkeliauja 73 medžiai, 942 krūmai, 3190 žolinių augalų, sodinukais bus formuojami urbanistinio miškelių plotai probleminėse vietose – šalia taršių ir triukšmingų greito eismo gatvių. Miestas kviečia seniūnijų gyventojus imtis iniciatyvos ir apsodinti tokias vietas patiems miesto duodamais sodinukais ir džiaugtis augančiais medeliais ir krūmais, pridengiančiais gatves, tampančiais namais paukščiams.

Rudenį planuojama tęsti želdinimą medžiais ir pasodinti apie 2000 medžių gatvėse pagal seniūnijų ir bendruomenių teiktus pasiūlymus. Vasarą bus atliekami ir Bernardinų senųjų kapinių medžių priežiūros darbai, planuojami kitų brandžių miesto medžių priežiūros darbai – tai darys arboristinės globos paslaugos konkurso laimėtojai.

Pavasarį Misionierių soduose labai sėkmingai persodinę ąžuoliukus, specialistai šiuos darbus tęs ir rudenį. Planuojama persodinti į tinkamesnes augti vietas po aukštos įtampos tinklais išdygusius medžius – iškart vizualinį ir estetinį efektą duodantys medžiai bus persodinami į vejos plynes prie gyvenamųjų daugiabučių namų erdvėms jaukinti ir barjerams nuo važiuojamųjų dalių formuoti.

Svarbi kiekviena iniciatyva

Vilnius dėkoja ir bendruomenėms, kurios jau rūpinasi brandžiais medžiais – suderinusios darbus su miesto specialistais laisvina pomedžius nuo kietųjų dangų. Iniciatyvinės grupės „Gyvas miestas“ dėka nuėmus dalį pėsčiųjų tako plytelių pagerinta Vokiečių g. liepų augimvietė, Lidijos Sakalauskienės iniciatyvos dėka gerėja Užupio skverelio liepų šaknų būklė, pasitelktos profesionalios arboristinės priemonės ir metodai. Dalį darbų (nebereikalingų dangų išvežimas, mulčiavimas) bendruomenėms padeda atlikti įmonės „Grinda“ ir „Stebulė“.

Rūpinimosi medžiais pavyzdį parodė ir Senamiesčio seniūnija be seniūnaitė Asta Baškauskaitė, surinktomis lėšomis iš vietos verslų finansavę profesionalų arboristinį brandžių Lazdynų Pelėdos skvero medžių vainikų genėjimą, toliau planuojantys medžių šaknų būklės gerinimo darbus.

Gyventojai kviečiami ne tik sodinti, bet ir globoti esamus miesto medžius, ypač – mažuosius naujai pasodintus medelius, apsaugoti jų kamienus nuo galimų pažeidimų apsukant juos tinkleliu ar uždedant prapjautą plastikinio vamzdžio atkarpą. Savaime išdygusiems medeliams mieste nuo pažeidimų ar pašalinimo apsaugoti seniūnijos dalija specialias apsaugas su miesto ženklu “Gamta dovanoja - miestas saugo.”

Rūpestis senais medžiais

Šiemet nupirktos senolių medžių arboristinės globos paslaugos pirmiausiai bus sutelktos į brandžiausius miesto medžius: seniausią Sapiegų liepą, Bernardinų sodų ąžuolų grupę, bei kitus senolius medžius siekiant sutvarkyti jų lajas ir pagerinti polajo būklę. Kitų brandžių medžių priežiūrą (šaknų aeracija, laistymas ir tręšimas) planuojama intensyviau vykdyti dar šią vasarą, ypač miesto centrinėje dalyje.