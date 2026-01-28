Apie naujausią oro balionų antskrydį: tai intensyviausia naktis šiemet

„Ši naktis turbūt buvo intensyviausia per visus šiuos metus. Fiksuota iš viso 42 atžymos mūsų radaruose“, – LRT radijui trečiadienio rytą sakė V. Vitkauskas.
Pasak jo, iki šio ryto jau aptikti aštuoni balionai su kontrabandinėmis cigaretėmis, keletas tokių balionų liekanų, taip pat sulaikyti keturi asmenys.
„Vyksta intensyvus mūsų tarnybų darbas. Mestos didelės pajėgos, kad būtų nustatyti tie, kas atvyksta pasiimti šitų siuntų, ir kad užkardyti tokius atvejus ateityje“, – pažymėjo NKVC vadovas.
V. Vitkausko vertinimu, šiąnakt kontrabandos grupuotės galėjo sąmoningai suintensyvinti savo veiksmus, lėmusius sudėtingą naktį.
„Manau, grupuotės suintensyvino veiksmus, taip pat galbūt ir tam tikra Baltarusijos režimo tolerancija (nulėmė – ELTA)“, – sakė jis.
Antradienio vakarą ir naktį dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų tris kartus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla.
Skaičiuojama, kad įvesti oro uosto apribojimai paveikė per 1,7 tūkst. keleivių.
ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma Vilniaus oro uosto veikla.
Praėjusių metų spalį suintensyvėjus kontrabandinių iš Baltarusijos leidžiamų balionų srautams Vyriausybė visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Taip pat buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai. Vis tik siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų siena su Baltarusija buvo atidaryta anksčiau.
