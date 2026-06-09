Aplinkosaugininkai pradėjo tyrimą dėl sandėliuojamų plokščių šalia Pagirių

Kaip pranešė departamentas, į įvykio vietą nuvykę pareigūnai nustatė, kad teritorijoje laikomos brokuotos plokštės ir susmulkintų plokščių sankaupa. Bus aiškinamasi, ar atliekos čia gali būti laikomos ir ar tai nedaro žalos gamtai.
„Pareigūnai tiria, ar karjero teritorijoje sandėliuojamos medžiagos yra atliekos, ir ar vykdoma atliekų tvarkymo veikla yra teisėta“, – BNS komentavo departamentas.
LRT pirmadienį skelbė, kad Pagirių gyventojai, besiskundžiantys dėl greta esančios medžio plaušo plokščių gamyklos „Homanit Lietuva“ skleidžiamo triukšmo ir smarvės, įtarė, kad įmonė veža gamybos atliekas į šalia esantį mišką. Pirmadienį čia apsilankė ir aplinkosaugininkai.
Anot LRT, karjeras priklauso įmonei „Silikato karjeras“, suverstos medžio plaušų plokštės – brokuota ar netinkama „Homanit“ produkcija, tačiau ją į karjerą veža ne ši, o sklypą išsinuomojusi įmonė „Evergreen Energy“, kuri jas perdirba.
Kaip antradienį pranešė aplinkosaugininkai, tęsiamas tyrimas dėl „Silikato karjero“ veiklos, be to, atliekamas „Homanit Lietuvos“ neplaninis patikrinimas.
„Aplinkos apsaugos departamentas atlikęs patikrinimą informuos apie tyrimo rezultatus Vilniaus rajono savivaldybę, Melekonių ir Pagirių bendruomenes“, – skelbia departamentas.
„Silikato karjero“ vadovas Andrejus Mardusevičius LRT teigė, kad „Homanit Lietuva“ yra nesusijusi, pasak jo, teritoriją nuomojasi „Evergreen Energy“, kuri yra informavusi, jog teritorija nebus teršiama atliekomis.
Teigiama, kad „Evergreen Energy“ iš plokščių gamina kietąjį kurą, o jos vadovas Patrikas Pauža LRT tvirtino, kad veiklai specialių leidimų nereikia, bet jei bus nustatyta kitaip, leidimus įgis. Jo teigimu, su „Homanit Lietuva“ įmonę sieja tik pirkimo-pardavimo santykiai.
Tuo metu „Homanit Lietuva“ LRT teigė, kad už jų įsigytos produkcijos – ne pirmos rūšies plokščių naudojimą – atsako jos pirkėjas.
(be temos)