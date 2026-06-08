„Baltic Pride“ eitynėse – kritika ministrei ir simbolinė dovana prie ministerijos

Vilniuje – jau tradicija tapusios eitynės už lygybę.
„Meilė yra visiems ir mūsų šalis yra pakankama, kad visi galėtų gyventi laisvai“, – sakė renginio dalyvė.
„Kuo daugiau drąsos, laisvės, mažiau neapykantos ir geresnių žmogaus teisių“, – linkėjo renginio dalyvis.
„Jaučiamės laisvai, ypač šiandien, kai žinome, kad tai yra oficiali diena, kai galime švęsti visą savo gyvenimą ir švęsti save“, – teigė renginio dalyvė.
Šių metų tema – „Visos šeimos Lietuvoje svarbios“.
Dalyviai ir organizatoriai sako kasmet jaučiantys vis didesnį palaikymą iš žmonių, tačiau veiksmų iš politikų pasigenda.
„Visuomenė keičiasi, bet kažkuriame kitame amžiuje liko mūsų politikai“, – sakė Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko.
„Judėjimas vyksta, bet vyksta ganėtinai lėtai. Ne taip, kaip norėtųsi žmonėms, kurie iš tikrųjų kiekvienais metais kantriai eina į „Pride“, rodo save, kad jie yra ir kad jie nori tų pačių teisių“, – kalbėjo renginio dalyvė.
„Galėtų būti geriau, tikrai galėtų būti geriau, bet manau, kad einame gera linkme“, – teigė kita renginio dalyvė.
Eitynės organizuojamos jau aštuntą kartą. Mažiausiai 20 tūkst. dalyvių Gedimino prospektu pajudėjo link Katedros aikštės.
„Trūksta priėmimo, saugumo, įstatymų, požiūrio iš kitų žmonių“, – sakė renginio dalyvė.
„Kad tie žmonės kuo greičiau atsibustų ir atsirastų bent krislelis proto, ir nedarytų mums gėdos“, – teigė kita renginio dalyvė.
Teismas jau atvėrė kelią registruoti partnerystę tos pačios lyties asmenims. Tokių porų teismuose – bent 23, tačiau kol kas įstatymai stringa Seime.
„Mūsų politikai ilsisi mūsų sąskaita, pažadų buvo daug, bet įgyvendinimo nematome. O vyksta tokios net labai įdomios akcijos ir atrakcijos iš Teisingumo ministerijos“, – kalbėjo V. Simonko.
Teisingumo ministrė teismų sprendimus skundžia.
„Tikiu, kad meilė nugalės, tikrai“, – sakė renginio dalyvė.
„Ministerija skaldo valstybę ir neieško būdo, kaip padėti ir užtvirtinti lygiateisiškumą, kuris įtvirtintas mūsų Konstitucijoje“, – teigė Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis.
Prie ministerijos nešami rožiniai trikampiai. Simboliai, kurie Antrojo pasaulinio karo metais nacistinėje Vokietijoje buvo naudoti homoseksualiems asmenims pažymėti. Trikampiai, anot dalyvių, atspindi ministerijos požiūrį.
Nors renginys – vienijantis, šiemet susiskaldė ir pati LGBT bendruomenė.
Dalis žmonių nedalyvavo, o kai kurios žmogaus teisių, LGBT ir kitos organizacijos priekaištauja eitynių organizatoriams dėl bendradarbiavimo su įmone, susijusia su Izraelio kariuomene.
Viena eitynes bandžiusi blokuoti mergina netrukus buvo išvesta policijos pareigūnų.
Katedros aikštėje tradiciškai rinkosi ir tikinčiųjų bendruomenė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Nemanau, kad mūsų lietuvių kultūroje ir mūsų tradicinėje tai yra tie klausimai, apie kuriuos yra priimtina kalbėti viešai, demonstruotis viešai“, – sakė moteris.
„Ką sutvėrė? Vyrą ir moterį... Ką jie čia dabar daro, cirkus, klausykite“, – kalbėjo vyras.
„Kas neatitinka dešimties Dievo įsakymų, tai vat šitas ir neatitinka dešimties Dievo įsakymų“, – teigė moteris.
„Džiaugiamės, mylime vienas kitą ir švenčiame meilę“, – sakė renginio dalyvis.
„Belieka tik vienas dalykas – priimti save ir kitus tokius, kokie jie yra“, – teigė renginio dalyvis.
(be temos)