„Civinity“ taps „Ryto“ didžiausia dalininke

Klubo visuotiniame susirinkime pritarta grupės priėmimui nauja dalininke, penktadienį pranešė įmonė.
Jos teigimu, atlikus pirmąjį įnašą „Civinity“ įgyja 13 dalių, o įvykdžius dar du mokėjimus ji įsigis 41 balsą – 50,6 proc. „Ryto“ dalių.
Pastatų priežiūros, inžinerinių ir technologinių sprendimų grupė „Civinity“ taps didžiausia Vilniaus krepšinio klubo „Rytas“ dalininke sumokėdama 1,5 mln. eurų.
Klubo visuotiniame susirinkime pritarta grupės priėmimui nauja dalininke, penktadienį pranešė įmonė.
Jos teigimu, atlikus pirmąjį įnašą „Civinity“ įgyja 13 dalių, o įvykdžius dar du mokėjimus ji įsigis 41 balsą – 50,6 proc. „Ryto“ dalių.
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