Dėl Džiaugsmo gatvėje tvarkomo nuotekų tinklo teks nupjauti ąžuolą

Tačiau anot Vilniaus miesto savivaldybės, vienoje vietoje labai arti kelio krašto auga 65 cm skersmens ąžuolas. Įrengiant naują asfaltą, danga remtųsi į medžio kamieną, todėl darbų atlikti nepažeidžiant medžio neįmanoma.
Pakeitus gatvės trajektoriją, būtų pažeistos kitoje pusėje augančių brandžių liepų šaknys, nes kelias prie jų priartėtų per daug.
Be to, ąžuolas yra pasviręs į važiuojamąją dalį, todėl nelieka saugaus atstumo iki kelio. Dėl to autobusai ir sunkvežimiai turėtų išvažiuoti į priešingą eismo juostą, kad nekliudytų medžio, o tai keltų pavojų eismo saugumui. Todėl priimtas sprendimas medį pašalinti.
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