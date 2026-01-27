Dėl kontrabandinių balionų grėsmės stabdomas Vilniaus oro uosto darbas

„Dėl baltarusijos vykdomos hibridinės atakos, stebimų pavojingoje zonoje navigacinių atžymų, būdingų balionams bei siekiant užtikrinant civilinės aviacijos, keleivių ir visuomenės saugumą, oro erdvė virš Vilniaus oro uosto apribota“, – praneša NKVC.
Ribojimai įvesti 19.05 val. planuojama, kad jie galios iki 22.05 val.
„Tarnybos stebi bei analizuoja navigacinių žymų judėjimą ir, esant galimybei, gali priimti sprendimą oro erdvę atverti anksčiau. Jeigu tik bus saugu. Keleivių prašome sekti oro uosto ir savo skrydžių operatorių informaciją“, – teigia NKVC.
„Keleivius, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, Lietuvos oro uostai (LTOU) kviečia tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos bei sekti informaciją Vilniaus oro uosto svetainėje“, – pažymi centras.
Kaip skelbė BNS, pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas praėjusių metų gruodžio 6 dieną.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai praėjusį rudenį ir žiemą keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Gruodžio viduryje Vyriausybė dėl kontrabandinių balionų, kurie trikdo Vilniaus oro uosto veiklą ir kelia grėsmę civilinei aviacijai, paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus laiko hibridine Minsko ataka.
