 Dėl Lietuvą užklupusios pūgos vėluoja skrydžiai oro uoste

Dėl Lietuvą užklupusios pūgos vėluoja skrydžiai oro uoste

2026-01-02 10:05
Vygantas Tuzas (ELTA)

Dėl naktį fiksuoto intensyvaus snygio galimi pavienių skrydžių vėlavimai ar jų nukreipimai į alternatyvius oro uostus, teigia Lietuvos oro uostų (LTOU) rinkodaros grupės vadovė Agnė Šaltenytė.

Dėl Lietuvą užklupusios pūgos vėluoja skrydžiai oro uoste
Dėl Lietuvą užklupusios pūgos vėluoja skrydžiai oro uoste / R. Riabovo, I. Gelūno / BNS nuotr.

Kaip skelbia „Delfi“, šiuo metu lėktuvas iš Frankfurto į Vilniaus oro uostą (VNO) atskristi vėluoja daugiau nei 12 valandų – „Lufthansa“ orlaivis turėjo leistis sausio 1 d. 23.55 val., tačiau nusileidimo laiką teko tikslinti ir jis turėtų atvykti sausio 2 d. 12.20 val.

Be to, atitinkamai vėluos ir sausio 2 d. suplanuotas to paties lėktuvo skrydis iš Vilniaus atgal į Frankfurtą – jis vietoje suplanuoto išvykimo 6.10 val. turėtų išskristi 13.20 val.

VNO atvykimų ir išvykimų tvarkaraštyje pastebima ir daugiau nuo kelių minučių iki pusvalandžio trukmės vėlavimų.

„Oro uosto komandos dirba sustiprintu režimu, siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir kuo sklandesnį operacijų vykdymą. Kol tęsis nepalankios meteorologinės sąlygos, poveikis skrydžių tvarkaraščiams gali būti jaučiamas“, – Eltai pateiktame komentare rašo A. Šaltenytė.

Naujausią informaciją apie skrydžius keleiviams reikėtų sekti VNO interneto svetainėje, o dėl individualios informacijos, LTOU rekomenduoja tiesiogiai kreiptis į savo oro bendroves.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus oro uostas
pūga
Sniegas
vėluoja skrydžiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų