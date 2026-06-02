Elektrėnai atmeta Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių niekinimo

„Tikslas yra perkelti karių palaikus į garbingą vietą, nes ši (dabartinė – BNS) vieta jiems yra netinkama, kadangi joje yra vykdomos miesto šventės, renginiai, ten yra šokama, ten yra dainuojama ir tinkamos pagarbos kariams ten nėra“, – antradienį BNS sakė savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.
Taip jis kalbėjo Rusijai pirmadienį išsikvietus Lietuvos laikinąją reikalų patikėtinę Maskvoje, jog pasmerktų tariamą sovietų karių palaikų išniekinimą.
Pasak G. Ratkevičiaus, palaikai paprasčiausiai bus perkelti į kitą amžino poilsio vietą, esančią už kelių šimtų metrų Vievio miesto kapinėse.
„Leidimai, dokumentacija yra sutvarkyta. Taryboje (...) yra priimti visi sprendimai, kurie reikalingi. (...) Praktiškai netrukus pradėsime darbus“, – nurodė jis ir tvirtino, jog Maskvos pozicija „neatitinka tikrovės“.
Elektrėnų vadovas pabrėžė, kad teoriškai kapinėse palaidota 111 karių, tačiau tikrasis palaikų kiekis gali paaiškėti pradėjus perkėlimo darbus.
„Optimistiniu atveju šiais metais tai bus padaryta, bet, žinote, tokie procesai gali užtrukti, nes turi būti tie archeologiniai tyrimai ir visa kita. Tai gali įvykti tokių nenumatytų dalykų, kurie prailgintų procesą“, – aiškino G. Ratkevičius.
Rusijos Užsienio reikalų ministerija pirmadienį išplatino pranešimą, kuriame nurodoma, jog Lietuvos diplomatei Jolantai Tubaitei buvo pareikštas griežtas protestas „dėl naujų barbariškų Lietuvos valdžios institucijų planų likviduoti Vievyje esančias sovietų karių ir karininkų, žuvusių kovose už Lietuvos išvadavimą iš fašistų, kapines“.
Maskva taip pat nurodė, jog kapinių, įskaitant esančias užsienyje, sunaikinimas, sugadinimas ar išniekinimas, Rusijoje yra laikomas nusikaltimu.
Naujienų agentūra AFP pirmadienį skelbė, kad laikinoji reikalų patikėtinė jau buvo iškviesta balandžio 30 dieną, kai Lietuvos valdžios institucijos ekshumavo Šiaulių mieste palaidotus rusų karių palaikus.
Lietuva melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus
Vilnius melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių niekinimo Lietuvoje.
„Mūsų šaliai pakartotinai metami kaltinimai dėl Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių Sovietų Sąjungos karių perlaidojimo yra melagingi ir absurdiški“, – rašoma BNS antradienį perduotame Užsienio reikalų ministerijos (URM) komentare.
„Rusijos Federacija sąmoningai iškreipia realią padėtį, bandydama sukurti neigiamą Lietuvos įvaizdį ir tokiu būdu pateisinti savo pačios pradėtus ir su realybe prasilenkiančius teisinius veiksmus Lietuvos atžvilgiu“, – nurodo URM.
URM pabrėžia, jog Lietuvos institucijų sprendimai dėl Sovietų Sąjungos karių perlaidojimo priimami ir įgyvendinami laikantis 1949 metų rugpjūčio 12 dienos Ženevos konvencijų, kitų tarptautinių bei Lietuvos teisės aktų reikalavimų.
Be kita ko, ministerija teigia, kad apie Šiaulių miesto ir Elektrėnų savivaldybės tarybų sprendimus buvo oficialiai pranešusi Rusijos ambasadai Vilniuje.
„Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras yra konstatavęs, kad tiek Šiaulių, tiek Vievio miestų centruose buvę antriniai palaidojimai yra Sovietų Sąjungos propaguoto ir šiuo metu Rusijos propaguojamo „Didžiojo Tėvynės karo“ mito įtvirtinimo bei sklaidos vieta“, – nurodo URM.
„Atsižvelgiant į tai, atlikus būtinus archeologinius tyrimus, Sovietų Sąjungos karių palaikai perkeliami iš miestų centrų ir bus pagarbiai palaidoti tuose pačiuose miestuose esančiose kapinėse“, – teigia ministerija.
Vilnius pabrėžia, jog J. Tubaitė susitikimo Rusijos užsienio reikalų ministerijoje metu Rusijos diplomatams priminė apie Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo objektų – atminimo ženklo Mečislovui Reiniui, paminklinio akmens politiniams kaliniams ir tremtiniams Tomske, paminklo Kristijonui Donelaičiui Gumbinėje – naikinimą.
„Pareikalauta kuo greičiau šiuos paminklus atstatyti“, – pabrėžia ministerija.
„Kremliaus režimo teisinį nihilizmą parodo ir grasinimai dėl Lietuvos piliečių baudžiamojo persekiojimo vadovaujantis Rusijos Federacijos įstatymais. Visa tai skamba itin veidmainiškai iš valstybės, kasdien ciniškai paminančios tarptautinės teisės normas ir principus“, – teigia Lietuvos URM.
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