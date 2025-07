Gyventojai pasipiktinę: mokėti tenka už pažadą?

Atėjus liepai, vilniečiai sulaukė žadėtų brangesnių viešojo transporto bilietų.

„Nelabai gerai vertinu, nes reikia iš kišenės imt pinigėlį“, – šnekėjo pašnekovė.

„Truputėlį gaila, kad reikės daugiau mokėti“, – kalbėjo pašnekovas.

„Manau, kad pagal atlyginimus daugoka“, – tikino gyventoja.

Mėnesio bilietas pabrango 9 eurais, trijų mėnesių – 29. Na, o norintys nusipirkti bilietą metams – turės pakloti 32 eurais daugiau. Daugiau turės sumokėti ir važinėjantys rečiau. Štai pusvalandžio ir valandos bilietai pabrango 35 centais. Dienos – 2,5 euro, trijų dienų – 5 eurais.

„Ypač liūdna, kad neatkreipė dėmesio į tai, jog yra ir mamos su vaikais, ir panašiai. Vaikus du turiu, jau ne pradinukė viena. Galėtų būti kažkokios vis tiek išimtys“, – teigė gyventoja.

„Atsiranda šeimos bilietas ir atsiranda grupės bilietas. Tai yra žmonės keliaudami kelių asmenų grupėje. Nežinau, tai yra populiaru keliaujant, tarkime, su didesniu draugų būriu ar su šeimomis. Tai tie bilietai tą lūkestį ir atlieps“, – nurodė JUDU vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.

Kai kurie vilniečiai pasielgė protingai ir bilietų pigiau nusipirko iš anksto.

„Buvo galima nusipirkti bilietų iš anksto, tą padariau – nusipirkau metinį. Tai tikrai nėra pasaulio pabaiga“, – tikino vyras.

Iki liepos nusipirktus bilietus aktyvuoti galima net iki spalio. Vėliau to padaryti neišeis.

„Taip, pastarosiomis dienomis tikrai pastebėjome, kad žmonės intensyviau pirko viešojo transporto bilietus“, – sakė JUDU vadovė.

Bilietų kainos padidintos, nes, pasak JUDU vadovės, to nebuvo daryta 12 metų. Be to, visos lėšos bus skirtos gerinti viešojo transporto paslaugas.

„Tikimės tos sistemos perkrovimo – dar daugiau viešojo transporto maršrutų, jie dar bus dažnesni. Ką tai reiškia žmonėms? Tai reiškia, kad laukimo laiko stotelėse periferinėje dalyje bus ne ilgesnis kaip 15 minučių. Na, o centrinėje miesto dalyje – 5–10 minučių laukimo laikas“, – nurodė L. Levulytė-Staškevičienė.

Tačiau Vilniaus savivaldybės opozicija atkerta, kad viešojo transporto pirkimai dar net neįvykę, autobusų, troleibusų pirkimai vėluoja, o papildomų maršrutų konkursai net apskųsti teismams.

„Jau turime situaciją, kai jau pabrangsta paslauga. Tai mokėti už pažadą, man atrodo, labai labai neteisinga“, – aiškino partijos „Lietuva – visų“ pirmininkas, Vilniaus tarybos narys Aleksandras Nemunaitis.

Brangsta ne tik bilietai, bet ir automobilių stovėjimas. Mėlynoji zona brangsta 1 Eur už pirmą valandą ir 1,5 Eur daugiau nei anksčiau – už paskesnes. Raudonoji zona taip pat brangsta 1 Eur, geltona – 40, žalia – 20 centų. Automobilių statymas branginamas esą dėl automobiliais užgrūsto miesto centro.

„Ieškodami vietos, tarkime, atliekant natūrinius tyrimus, stebėjome, kad žmonės kažkur 7–8 minutes važinėja ir ieško tos parkavimo vietos. Tuo važinėjimo metu yra oro tarša kuriama ir kiti dalykai“, – nurodė JUDU vadovė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Tačiau ir čia opozicija sako, kad tas kainų padidėjimas greičiausiai palies tik penktadalį vairuotojų, nes absoliuti dauguma miesto centre automobilius statančiųjų – vietos gyventojai.

„Ar tai padarys kažkokį didesnį poveikį? Nemanau. Čia mes turime, iš tikrųjų, situaciją, kad net tie patys gyventojai neturi kur dėti tų automobilių. Jie nusiperka metinį leidimą ir laiko tuos savo automobilius. Tai yra JUDU statistika“, – aiškino A. Nemunaitis.

Nubausti, pasak A. Nemunaičio, bus tik centro svečiai.

„Mes užtat baudžiame tuos, kurie galbūt atvažiuos į Filharmoniją, kurios mes turbūt neketiname perkelti, ir mokės už 2–3 val., į bažnyčią žmogus jeigu atvažiuos, nes, matomai, bažnyčių iš Senamiesčio nebandysime perkelti. Verslas, kavinės – irgi bus tiesiog brangu, per brangu nuvažiuoti“, – nurodė A. Nemunaitis.

Taip pat pasikeitė ir rinkliavos zonų ribos: brangiausia mėlyna zona sumažėjo, užleisdama vietą raudonai. Tačiau kitos, pigesnės zonos išsiplėtė toliau nuo centro.