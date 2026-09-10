„Homanit Lietuva“ ketina atleisti beveik visus darbuotojus

Užimtumo tarnybai įmonė pranešė atleisianti 228 darbuotojus. „Sodros“ duomenimis, šiuo metu bendrovėje dirba 242 darbuotojai.
Anot tarnybos, nuo spalio 4 dienos iki gruodžio 31 dienos darbo neteks 54 medienos apdirbimo įrenginių operatoriai, 37 pakuotojai, 35 krovinių platformų ir krautuvų operatoriai.
Taip pat numatoma atleisti chemijos ir kitų fizikinių mokslų technikus, pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikus ir taisytojus, apskaitos specialistus, technologijų ir gamybos inžinierius, elektromechanikus ir elektromonterius, vadybos ir organizavimo analitikus bei vadovus.
Kaip rašė BNS, „Homanit Lietuva“ rugpjūtį pranešė, kad sprendimas laikinai stabdyti veiklą priimtas dėl prastesnių nei tikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų, kuriuos lėmė pasaulyje sumažėjusi baldų pramonės paklausa ir išaugusios energijos, medienos, cheminių medžiagų bei transporto sąnaudos.
„Homanit Lietuvos“ veikla nuo kitų metų pradžios stabdoma laikinai – nuo 12 iki 21 mėnesio. Skelbta, kad dėl to bus nutraukta per 200 darbo sutarčių, o pereinamuoju laikotarpiu, kol gamyba bus sustabdyta, įmonėje dirbs apie 20 darbuotojų.
Bendrovės generalinė direktorė Inga Urbonavičiūtė BNS rugpjūtį teigė, kad gamybos atnaujinimą lems baldų rinkos atsigavimas, o įmonės pardavimas šiuo metu nesvarstomas.
Bendrovės akcininkės „Homann Holzwerkstoffe“ vadovas ir savininkas Fritzas Homannas (Fricas Homanas) pernai gegužę sakė, jog gamykla Pagiriuose pelną uždirbti turėtų pradėti 2027 metais.
Pagirių bendruomenė anksčiau ne kartą kritikavo „Homanit Lietuvos“ veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Daugiau nei 215 mln. eurų vertės gamykla šalia Vilniaus buvo didžiausia investicija Vokietijos įmonės istorijoje. Anksčiau skelbta, kad ji ketina pasiekti iki 310 tūkst. kubinių metrų metinės gamybos apimtis.
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