Išskristi ir vėl nepavyks: Vilniaus oro uostas – uždarytas (Atnaujinta)

2025-10-30 20:31
Austėja Paulauskaitė (ELTA)
Gytis Pankūnas (ELTA)

Ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų balionų, skrendančių sostinės link, buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste.

Išskristi ir vėl nepavyks: Vilniaus oro uostas – uždarytas

„Šįvakar 20.10 val. laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionas (-ai), skrendantis (-ys) Vilniaus oro uosto kryptimi. Oro erdvės ribojimai įvesti iki 23.10 val.“ – nurodo Vilniaus oro uostas.

Vėliau pranešta, kad oro erdvės ribojimai dėl balionų grėsmės pratęsti iki 1.05 val. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.

Vilniaus oro uostas
meteorologiniai balionai
uždarytas

Klausimėlis
Kada bus atleista visa pasienio, muitinės, VSD, VRM, kariuomenės vadovybė?
2
0
