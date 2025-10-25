Jau aišku, kada baigsis keleivinės laivybos Nerimi sezonas

„Šio sezono pabaigos data pasirinkta pagal Vidaus vandenų kelių direkcijos įsakymą „Dėl 2025 metų navigacijos sezono Neries upėje“, kuriame nurodyta, kad sezono pabaiga yra spalio 31 d.“, – Eltai komentavo JUDU Viešojo transporto organizavimo vadovas Arnas Misiūnas.
Kaip skelbia Vilniaus miesto savivaldybės įmonė JUDU, elektriniai laivai plaukia maršrutu L1, kuris jungia Mindaugo tiltą ir Verslo trikampį. Visa kelionė trunka apie 40 minučių, o reisai vykdomi pagal reguliarų tvarkaraštį, maždaug kas 50 minučių.
Anksčiau A. Misiūnas teigė, jog iki 2026-ųjų Vilnių pasieks dar du laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“. Pasak jo, kitąmet planuojama plėsti viešojo vandens transporto maršrutą, apimant daugiau stotelių ir užtikrinant dar patogesnį keliavimą upe.
Visuomeninė laivyba Nerimi prasidėjo liepos pabaigoje, tam pernai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Keleivinis laivas „Rytas“ kursuoti pradėjo šių metų liepos 22 d., „Lašiša“ – rugpjūčio 25 d.
Vilniaus savivaldybė keturis elektrinius laivus už 1,85 mln. eurų įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos „BIC“, vieno laivo kaina siekia 450 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai