Kaip rinktis socialinių tinklų platformą smulkiajam verslui?

1. Pagalvokite apie savo auditoriją

Jeigu jau kurį laiką kuriate savo tinklaraštį arba vadovaujate verslui, pagalvokite, kaip atrodo tipiškas jūsų skaitytojas, klientas: koks jo amžius, lytis, socialinė padėtis? Tada išsiaiškinkite, kokiuose socialiniuose tinkluose dažniausiai jis lankosi. Pavyzdžiui, net 85 proc. „Pinterest“ naudotojų yra moterys.

2. Išsiaiškinkite, ko sieksite būdami socialiniuose tinkluose

Daugelis socialinių tinklų rinkodaros specialistų kiekvieną jų platformą traktuoja vienodai. Tačiau tai pakankamai didelė klaida. Kiekviena socialinių tinklų platforma turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Todėl svarbu pasirinkti tokią (-ias), kurios atitiktų jūsų norus. Pavyzdžiui, jeigu jūsų tikslas yra pelnyti prekių ženklo pripažinimą, kurti socialines akcijas, „LinkedIn“ tikriausiai nebus geriausias pasirinkimas. Tačiau jis galėtų toks būti, jeigu norėtumėte tapti žinomais, pavyzdžiui, per lyderystės prizmę.

Norintys užmegzti asmeniškus santykius su savo auditorija gali išbandyti „Facebook“ platformą. Tiems, kurie savo verslo pranašumus siekia perteikti vaizdinėmis priemonėmis, puikiai tiks „Instagram“ arba šiuo metu itin populiarus „TikTok“. Tiesa, reikia nepamiršti, kad didžiąją dalį pastarojo socialinio tinklo naudotojų sudaro paaugliai.

3. Nusistatykite keletą prioritetinių socialinių tinklų

Dabar pasirinkite visas dominančias socialinių tinklų platformas ir išdėstykite jas prioriteto tvarka pagal svarbą jūsų smulkiajam verslui. Tai darant svarbu atsižvelgti tiek į tikslinę auditoriją, tiek į savo norus, siekius. Atsakykite į klausimą, kuri iš platformų jums būtų svarbiausia, kuri mažiau svarbi ir taip toliau. Rekomenduojama, kad prioritetų sąraše būtų bent trijų socialinių tinklų pavadinimai. Ką daryti toliau? Atsakymas ganėtinai paprastas ir akivaizdus – savo dėmesį sutelkti į sąrašo viršuje esančią platformą.

4. Įsigilinkite į tai, kaip sukurti puikų turinio planą

Pasirinkę socialinių tinklų platformą, kuriai norite skirti daugiausiai dėmesio, kuo geriau su ja susipažinkite. Pažiūrėkite, ką ten daro kiti žmonės, įvertinkite konkurentų veiksmus joje. Svarbu ieškoti geriausios praktikos pavyzdžių ir pradėti galvoti apie tai, kaip jūs patys kreipsitės į savo auditoriją. Atidžiai įvertinus kiekvieną aspektą, belieka sukurti turinio planą, kuriuo galėtumėte vadovautis.

5. Kurkite savo auditoriją

Planuojant kurti bendruomenę bet kurioje socialinių tinklų platformoje, būtina atsiminti tris dalykus. Pirma – įrašų skelbimo laikas yra svarbus. Todėl sužinokite, kada efektyviausia kelti turinį jūsų pasirinktoje platformoje. Nuo to gali priklausyti tiek įrašus peržiūrėjusių žmonių skaičius, tiek lankytojų srautas jūsų svetainėje. Jeigu jos dar neturite, nieko nelaukite. Užregistruokite pasirinktą domeną – tai pirmasis žingsnis internetinio projekto įgyvendinimo link.

Antrasis dalykas, kurį turėtumėte atsiminti, yra tas, jog svarbu ne tik turinio skelbimo laikas, bet ir dažnis. Išsiaiškinkite, ar pakanka vieno įrašo per dieną: galbūt tai per daug, o gal per mažai? Pavyzdžiui, „Twitter“ platformoje įrašus galima skelbti kartą per valandą, tačiau „Facebook“ derėtų apsiriboti daugiausiai trimis per dieną. Na ir trečiasis įsimintinas dalykas – nuoseklumas. Dėl šios priežasties rekomenduojama susidaryti turinio skelbimo tvarkaraštį ir jo laikytis.

Norite sukurti klestinčią bendruomenę socialiniame tinkle? Tuomet belieka pasinaudoti šiais patarimais ir tai įgyvendinti. Pasirūpinkite, kad jūsų smulkusis verslas klestėtų sparčiau – tai ne taip jau sunku.